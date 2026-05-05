Con apenas 14 años, Blue Ivy Carter dio un paso importante en su vida pública al debutar en la Met Gala 2026 acompañada por sus padres, Beyoncé y Jay-Z, la adolescente no solo acaparó miradas por su linaje, sino por la seguridad con la que desfiló en uno de los eventos de moda más exclusivos del mundo.

Para la ocasión, Blue eligió un vestido strapless color crema de Balenciaga, con un diseño de falda abullonada y un corpiño estructurado que marcaba la silueta. Completó el atuendo con tacones dorados con brillo, joyería de alto impacto que incluyó collar de diamantes, anillos y pulsera y una chaqueta bomber corta que llevó sobre los hombros. El look se remató con gafas de sol estilo ojo de gato, aportando un aire moderno y sofisticado.

Su presencia llamó aún más la atención debido a que, en años recientes, la Met Gala ha establecido como regla general que los asistentes deben ser mayores de 18 años. No obstante, se contemplan excepciones cuando los invitados acuden con sus padres, algo que en este caso fue posible también porque Beyoncé fungió como copresidenta del evento, junto a Nicole Kidman, Lauren Sánchez Bezos y Anna Wintour.

Blue Ivy Carter nació el 7 de enero de 2012, es reconocida desde su nacimiento como una de las niñas más famosas del mundo, ha destacado como cantante, bailarina y figura pública, ha participado en conciertos de su madre y ganando un premio BET a los ocho años.

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Jay-Z, Beyoncé y Blue Ivy Carter llegan a la gala benéfica del Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte para celebrar la inauguración de la exposición "Costume Art". Foto: Evan Agostini/Invision/AP.

Acostumbrada desde pequeña al ojo público, Blue Ivy viene de participar en la gira “Cowboy Carter”, donde compartió escenario con su madre y coincidió en algunos momentos con su abuela Tina Knowles y su hermana menor Rumi.

Blue no fue la única menor presente en la gala: Sunday Rose Urban, hija de Nicole Kidman, también asistió con su madre. Durante la alfombra roja, Beyoncé no ocultó su emoción y expresó a Vogue: “Se ve preciosa. Es increíble poder compartir esto con ella”.

La edición de este año tuvo como eje temático “Arte del vestuario”, con el código “La moda es arte”, una consigna que la joven interpretó con soltura, aunque sin hacer referencia directa a una pieza artística específica. “¡Estaba lista! ¡Está lista!”, celebró Beyoncé.

¿Quiénes integran la familia de Beyoncé?

Además de Blue Ivy, la familia Carter cuenta con los gemelos Rumi y Sir Carter, nacidos en 2017. Aunque han mantenido un perfil mucho más discreto, Rumi ya comenzó a aparecer en proyectos vinculados a su madre, incluyendo participaciones en presentaciones en vivo durante la era de “Cowboy Carter”, lo que despertó especulación sobre un posible interés en el mundo artístico.

Por su parte, Sir Carter se mantiene alejado de los reflectores y no ha tenido apariciones públicas destacadas en el ámbito profesional. A diferencia de su hermana mayor, cuyo camino en la música y el espectáculo parece perfilarse desde temprana edad, los gemelos crecen en un entorno más reservado, mientras Beyoncé y Jay-Z equilibran la exposición mediática con la privacidad familiar.

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