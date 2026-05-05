La gala que intentaba elevar la moda al nivel de arte en el interior del Metropolitan Museum of Art de Nueva York, afuera libraba protestas tras el nombramiento de Jeff Bezos como presidente honorario del glamouroso evento.

Activistas apostados afuera del famoso museo realizaron manifestaciones y llamados al boicot, denunciando la desigualdad económica y señalando a figuras como Bezos y su empresa Amazon.

Afuera del Metropolitan Museum manifestantes lanzaron consignas contra Jeff Bezos. Foto: Agencias

El magnate y su esposa Lauren Sánchez ignoraron las protestas y participaron del evento.

Las consignas se escucharon incluso durante la transmisión por televisión, cuando conductoras como Teyana Taylor y La La Anthony entrevistaban a las celebridades.

Anne Hathaway portó un vestido de seda mikado negra con una intervención de McGough, quien pintó una paloma, símbolo de la paz/Nicole Kidman se decantó por un vestido de plumas de Channel. Foto: Agencias

Ya adentro, sin mayores contratiempos, figuras del entretenimiento desfilaron por la alfombra con sus propuestas extravagantes, glamourosas y originales.

Bad Bunny sorprendió con un atuendo que reinterpretaba su imagen a una versión envejecida, incorporando elementos como canas, bronceado y un bastón.

El hiperrealismo de Bad Bunny/Audrey Nuna con su abrigo vestido blanco evocó el arte expresionista. Foto: Agencias

“Esto es parte de mi vida, siempre trato de hacer algo diferente. En este día de locura es un día perfecto para explorar y ser creativo, expresarte en un lugar diferente”, comentó.

Beyoncé y Nicole Kidman, anfitrionas de la gala, lucieron sus espectaculares vestidos, para dar paso también a Katy Perry, Rami Malek, Gigi Hadid, Zoë Kravitz, Rihanna, Kim Kardashian, Emma Stone, Miley Cyrus, Sam Smith y Lady Gaga.

El encaje, minimalismo e influencias góticas de Zoë Kravitz/Rami Malek optó por un abrigo clásico, sobrio y elegante. Foto: Agencias

Las integrantes de Kpop Demon Hunters aparecieron por primera vez en la elegante gala, lo mismo que Lisa, de BlackPink.

De marfil Katy Perry en un vestido futurista de Stella McCartney/Sabrina Carpenter lució un vestido de Dior diseñado con cintas de video y rollos fotográficos. Foto: Agencias

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.