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La gala que intentaba elevar la moda al nivel de arte en el interior del Metropolitan Museum of Art de Nueva York, afuera libraba protestas tras el nombramiento de Jeff Bezos como presidente honorario del glamouroso evento.
Activistas apostados afuera del famoso museo realizaron manifestaciones y llamados al boicot, denunciando la desigualdad económica y señalando a figuras como Bezos y su empresa Amazon.
El magnate y su esposa Lauren Sánchez ignoraron las protestas y participaron del evento.
Las consignas se escucharon incluso durante la transmisión por televisión, cuando conductoras como Teyana Taylor y La La Anthony entrevistaban a las celebridades.
Ya adentro, sin mayores contratiempos, figuras del entretenimiento desfilaron por la alfombra con sus propuestas extravagantes, glamourosas y originales.
Bad Bunny sorprendió con un atuendo que reinterpretaba su imagen a una versión envejecida, incorporando elementos como canas, bronceado y un bastón.
“Esto es parte de mi vida, siempre trato de hacer algo diferente. En este día de locura es un día perfecto para explorar y ser creativo, expresarte en un lugar diferente”, comentó.
Beyoncé y Nicole Kidman, anfitrionas de la gala, lucieron sus espectaculares vestidos, para dar paso también a Katy Perry, Rami Malek, Gigi Hadid, Zoë Kravitz, Rihanna, Kim Kardashian, Emma Stone, Miley Cyrus, Sam Smith y Lady Gaga.
Las integrantes de Kpop Demon Hunters aparecieron por primera vez en la elegante gala, lo mismo que Lisa, de BlackPink.
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