La actriz estadounidense Jane Fonda y la intérprete china Gong Li inauguraron este martes el 79º Festival de Cannes, en una ceremonia donde el cineasta neozelandés Peter Jackson, autor de la trilogía de "El señor de los anillos", recibió una Palma de Oro honorífica.

"El cine siempre fue un acto de resistencia", afirmó Fonda, recordando que en el Festival de Cannes "los relatos priman, la valentía de contar prima".

"Celebremos la audacia, la libertad y el enorme acto de creación", dijo antes de declarar abierta la muestra.

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