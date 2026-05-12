Más Información

Sotheby’s exhibe cartas inéditas del poeta inglés John Keats

Sotheby’s exhibe cartas inéditas del poeta inglés John Keats

Entre las vistas de Chapultepec y peonias rosas, Smiljam Radić Clarke recibió el Premio Pritzker en Ciudad de México

Entre las vistas de Chapultepec y peonias rosas, Smiljam Radić Clarke recibió el Premio Pritzker en Ciudad de México

100 años de Teodoro González de León: una calle, cine y muestras

100 años de Teodoro González de León: una calle, cine y muestras

Hoy abre la exposición que hizo Juan Villoro sobre el Mundial

Hoy abre la exposición que hizo Juan Villoro sobre el Mundial

Hernán Cortés, ni héroe ni villano

Hernán Cortés, ni héroe ni villano

Hildegard von Bingen, más vigente que nunca en el festival El Aleph

Hildegard von Bingen, más vigente que nunca en el festival El Aleph

La actriz estadounidense Jane Fonda y la intérprete china Gong Li inauguraron este martes el , en una ceremonia donde el cineasta neozelandés Peter Jackson, autor de la trilogía de "El señor de los anillos", recibió una Palma de Oro honorífica.

"El cine siempre fue un acto de resistencia", afirmó Fonda, recordando que en el Festival de Cannes "los relatos priman, la valentía de contar prima".

"Celebremos la audacia, la libertad y el enorme acto de creación", dijo antes de declarar abierta la muestra.

Lee también

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Nodal le "exigió" a Cazzu poder ver a Inti en Houston sin "derecho legal"; quiso llevársela tres días a Disney. Foto: Instagram/AFP

Nodal le "exigió" a Cazzu poder ver a Inti en Houston sin "derecho legal"; quiso llevársela tres días a Disney

“Maternamos con violencia y agresiones”: Cazzu estalla tras publicación de Christian Nodal sobre Inti. Foto video de tiktok

“Maternamos con violencia y agresiones”: Cazzu estalla tras publicación de Christian Nodal sobre Inti

José Manuel Figueroa explota contra Imelda Tuñón: la llama “loca” y amenaza con llevarla a la cárcel. Foto: Instagram @imetunon / AGUSTIN SALINAS/EL UNIVERSAL

José Manuel Figueroa explota contra Imelda Tuñón: la llama “loca” y amenaza con mandarla a la cárcel

Georgina Rodríguez. Foto EFE

Georgina Rodríguez se lleva todas las miradas con diminuto bikini en nueva campaña

Hailey Bieber se adelanta al verano y presume impactante ‘bikini body’ desde la playa. Foto: Instagram

Hailey Bieber se adelanta al verano y presume impactante ‘bikini body’ desde la playa

[Publicidad]