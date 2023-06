Sofía Rivera Torres aconseja “dormir con los ojos abiertos” a habitantes de LCDLF, tras ser eliminada

Al salir de “La casa de los famosos México”, como segunda eliminada, la actriz Sofía Rivera Torres les sembró a los participantes desconfianza, lo que podría perturbar la tranquilidad en su estadía, pues la conductora advirtió que haría lo posible para que todos vivieran retos y enfrentamientos entre ellos mismos, pese a que estuviera fuera de la casa.

“Les digo desde acá afuera todo cambia, se están cocinando muchas estrategias, nos están empoderando a quienes salimos y les aviso que ahí dentro nadie está a salvo”, expresó en una transmisión que hizo hacia la residencia.

“Cuenten que estamos trabajando muy de la mano de la jefa para ver qué se nos ocurre a mí y a Marie (Claire Harp, la primera expulsada) para darles qué pelotas o curvas, qué retos, dificultades y sobre todo, qué enfrentamientos entre ustedes famosos, ahora en adelante duerman con los ojos abiertos”.

Tras estas palabras, las celebridades dentro del reality se quedaron sorprendidos, algunos con la boca abierta y con incertidumbre de lo que pasaría.

Rivera Torres perdió, luego de estar nominada junto con Sergio Mayer y Poncho de Nigris, quienes también estaban nominados y que -en su momento- consideraron que Sofía los había traicionado puesto que se cambió de cuarto, del infierno, al cielo.

Ella dijo sentirse aliviada y en paz ahora que está afuera, quien le dio un beso a su marido Eduardo Videgaray quien siempre la apoyó desde afuera, la artista que fue parte del elenco de la telenovela “Cabo” consideró que muchos jugaron sucio, algo que ella no quiso hacer.

“Terminé no entrando en el juego, jugué como mujer y con las cartas que mi corazón me dijo. Las emociones de pronto te juegan chueco y te conviertes en otra persona, lo que me queda claro es que te duela lo que te duela, no puedes convertirte en un mal ser humano porque eso es algo que no te vas a perdonar”.

Otro aspecto que aprendió dentro del encierro -dijo la famosa- es que la única lealtad que se puede tener dentro es con uno mismo, indicó, quien nunca quiso construir otro equipo, pues quería ser fiel a lo que ella era.

“Fue una experiencia de crecimiento, un reto personal, un ejemplo que le quería dejar a mi niña es que no te tienes que quedar callada, ni comprometer tus valores, ni tus principios y no tienes que jugar sucio, siempre existe otro camino”, destacó.

La anfitrional del programa “Qué importa” vio cómo muchos hablaron mal a sus espaldas, como Poncho de Nigris, quien indicó que ella se sentía perseguida y que supuestamente todos estaban en su contra: “en la vida nadie quiere tener a un amigo traicionero”.

Además, respondió que ella nunca le dijo que él era misógino, ni machista y le pareció sucio la manera en que el regiomontano estaba jugando, además de que opinó que hubo un conflicto de intereses, pero sin importar lo ocurrido, salió con la frente en alto.

“La gente elige lo que quiere ver, en un juego tan sucio la única manera de competir es también jugar sucio, hacer otro equipo, formar otros acuerdos, conseguir discípulos y hacer las cosas de manera distinta.

“Si vas a morir, morir de pie y hoy salí de pie y muy orgullosa del tiempo que estuve ahí dentro y qué bonito es ver otras caras”, aseguró.

