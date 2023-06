Sughey Ábrego se quita la ropa mas no el pudor

Sugey Abrego ha creado una comunidad de 20 mil seguidores gracias a su contenido en la plataforma Only Fans, a los que suma más de un millón en Instagram, espacios donde mostrar su cuerpo no le causa pudor, no así en el teatro donde, aseguró, la experiencia no ha sido sencilla.

“Sonará curioso cuando yo tengo plataformas como Only Fan o VIP, donde comparto fotografías sensuales en las que he mostrado mis senos o mis nalgas, pero hacerlo en público y llegar al momento de la desnudez fue de las cosas más difíciles, porque hay un público que está juzgando y esperando saber cuál es la finalidad de la escena con el desnudo”, comentó Sugey Abrego, quien actualmente se encuentra en temporada en el Teatro 11 de julio con la obra Tengamos el sexo en paz.

La obra fue escrita en 1996 por Darío Fo, Franca Rame y Jacopo Fo, en el que dos sexólogos comparten con el público su historia de amor, pero lo hacen a través de las experiencias de sus pacientes, por lo que constantemente rompen la cuarta pared e interactúan con el público.

Sugey explicó que esta puesta en escena no sólo requirió trabajo actoral, también de preparación física, armarse de buen humor y redescubrir su sensualidad.

“Es una obra donde la gente no sólo se va a divertir, también se va a quitar un poco el morbo que el sexo y el cuerpo desnudo les producen”, dijo Abrego.

Pero esto, aseguró, la ha obligado a desarrollar una gran seguridad como mujer al no cumplir con los estándares de belleza tan arraigados desde la década de los 90, es decir, no es delgada, piernas largas y cintura diminuta, por lo que decidió enviar el mensaje de que es sano aceptarse tal como se es a la edad que se tenga.