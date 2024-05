Maya Zapata anuncia el fin del colectivo Poder Prieto: "No lo logramos"

"La misión no está cumplida" fue la frase con la que el colectivo Poder Prieto, anunció el cese de sus actividades y su disolución de manera definitiva, a través de un comunicado que publicaron en las redes sociales.

Por poco más de tres años, el movimiento luchó y protestó contra la discriminación que los actores sufren en la industria del teatro y del cine por su color de piel.

Sin embargo; esta noche y sin ahondar en mayores detalles, Maya Zapata, una de las actrices que daban voz al movimiento,se despidió de los seguidores, no sin antes asegurar que seguirán luchando pero ahora desde otra trinchera: "Poder Prieto se despide con tristeza, pero con la certeza de que la retirada sumará más que la permanencia. No dejaremos de luchar. Gracias a todos los que creyeron que vencer a Goliat era posible. No lo logramos. Pero esta historia aún no tiene escrito un final", escribió en su cuenta oficial de Instagram.

La actriz acompañó su mensaje con el texto oficial con el que Poder Prieto dio a conocer su fin y en el que explicaron que dejarán de perseguir un objetivo como colectivo, para sumarse al del resto de los mexicanos: "Reconocemos que como colectivos no podemos seguir, nuestra lucha y nuestras voces deben unirse a un colectivo mayor: el de todos los mexicanos", se puede leer.

Asimismo, los integrantes de Poder Prieto, aseguraron que se necesita un cambio dentro del mundo del entretenimiento y las historias que cuenta, pues están llenas de estereotipos como el de que "los prietos no somos dignos de mirarse": "Las telenovelas que han educado a generaciones enteras nos siguen diciendo que ser pobres es igual a ser buenas personas y que la gente buena obedece", agregaron.

También hicieron eco en el machismo y clasismo que, aseguran, las actrices de color juegan en estas producciones y que siguen lastimando a la sociedad: "Las mujeres prietas no existen a menos que se para estar a servicio de los ricos blancos. No tienen derecho ni a su propia historia".









Poder Prieto rechaza acusaciones en su contra

De igual forma, el colectivo rechazó las acusaciones que se les hicieron a lo largo de su historia como las que hizo la saxofonista María Elena Ríos cuando acusó a Tenoch Huerta (uno de sus miembros), entre otras cosas, de abuso laboral, ya que, aparentemente, utilizó un material que nunca le fue pagado.

Otra de las polémicas, en las que también estuvo involucrado Huerta, fue el incidente con Luz Valdez, promotora cultural, y Feliciana Bautista, artesana; luego de que el intérprete de Namor utilizara una capa hecha por ella durante la semana de la moda en Milán sin darle ningún crédito.

Los fundadores de este movimiento fueron Quetzalli Cortés, Vania Sisaí y Alberto Juárez; posteriormente se unieron a sus filas los actores Karla Garrido, Alan Uribe, Tenoch Huerta, Estreyah Uribe, Maya Zapata, entre otros.

