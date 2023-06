Sofía Rivera señala complot en su contra en La casa de los famosos

Sofía Rivera Torres considera que los habitantes de La casa de los famosos le jugaron sucio, con trampas, manipulación e incluso complot, a pesar de que esto va contra las reglas del reality.

“Me parecieron algunas cosas injustas, sí sentí la traición, hubo manipulaciones; pero de eso va el juego, de entretener, de echar relajo, cada quien juega su baraja”, dice en entrevista.

La actriz y presentadora piensa que todos sus compañeros se pusieron de acuerdo para atacarla y nominarla.

“Incluso Poncho (de Nigris) regañaba a Emilio (Osorio) por hablar conmigo, por tener una relación cercana. (El complot) quedó evidenciado en el ejercicio del posicionamiento en el que hubo una fila larguísima (queriendo que yo me fuera)”.

A pesar de esto, Sofía siente un gran alivio de haber salido de la residencia, de volver con su familia y de tener la libertad de “bajar la guardia”, lo cual considera que es un premio por sí solo.

¿Si pudiera volver al pasado? Indica que hubiera tenido algunas conversaciones más de frente desde el inicio y sería más valiente, pues piensa que cuando estás dentro de la casa se pierde la perspectiva de ciertas situaciones.

“Algunos días yo actué por miedo. Me sentí muy traicionada por Sergio (Mayer) y por Poncho, pero antes de cualquier cosa, esto es un programa y como tal no tiene que ser justo, tiene que entretener. Ni modo, me tocó a mí”.

Rivera Torres considera que además De Nigris estaba en gran ventaja al tener más experiencia en realities, cosa que ella no.

“Nunca se sabe, las reglas pueden cambiar en cualquier momento, y de volver a la casa ya sé de qué va este juego, (sería) mucho más ruda y mucho más dispuesta a lo que sea; no me dejaría porque ahora sí entiendo que todo se vale. Aquí pasa lo que la gente quiere que pase”.

Rivera Torres, quien hace 10 años participó en el concurso Chica E!, mencionó que su esposo, Eduardo Videgaray, no le dio muchos consejos luego de que él participara y ganara la edición de 2004 de Big Brother VIP.

“Me trató de terapiar, de mantenerme lo más zen posible, a mí lo que más trabajo me cuesta es la convivencia con las personas, necesito mi soledad, mi tiempo para pensar, estar con gente me parece muy cansado”.

La primera eliminada del reality, que se transmite de lunes a viernes en Canal 5, con galas los domingos en Las estrellas, fue Marie Claire Harp.