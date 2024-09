"Shogun" llega con todo a favor para convertirse en la primera producción de habla no inglesa en llevarse el Emmy a la mejor serie dramática, en los llamados Óscar de la televisión que se celebran este domingo en Los Ángeles.

Se espera que la épica que aborda los enfrentamientos entre dinastías en las intrincadas y letales cortes reales del Japón del siglo XVII haga historia llevándose estatuillas para su elenco, incluyendo al veterano actor Hiroyuki Sanada en la fastuosa 76ª edición de los premios de la pantalla chica.

"Shogun" ya mostró su potencial obteniendo un récord de 14 galardones técnicos y de categorías menores que fueron entregados antes de la gala.

Otros triunfadores de la noche del domingo pueden ser "The Bear", la comedia de humor ácido ambientada en la escena culinaria de Chicago que regresa con una experimental segunda temporada, y la controversial miniserie de Netflix "Bebé reno".

Los actores Eugene y Daniel Levy, padre e hijo, estarán a cargo de la ceremonia que arranca a las 5 de la tarde en California (00H00 GMT).

Aquí cinco cosas para estar pendientes:

- ¿El reino de "Shogun"? -

Basada en la novela de James Clavell, "Shogun" lidera la premiación con 25 nominaciones.

Aunque producida por FX, propiedad de Disney, y rodada en Canadá, cuenta con un reparto japonés y diálogos subtitulados, lo que la convierte en la segunda serie de habla no inglesa que obtiene una nominación al mejor drama, después de "El juego del calamar", de Corea del Sur, hace dos años.

Las predicciones apuntan a que Anna Sawai, además de Sanada, podría hacerse con un premio, al igual que el actor de reparto Tadanobu Asano.

Con sus victorias en las categorías menores, "Shogun" ya ha eclipsado el récord anterior de 12 establecido por "Juego de Tronos" en número de Emmys para un drama en una sola temporada. Es casi seguro que el domingo consiga algunos más.

Su mayor rival este año es la triunfadora de otras ediciones "The Crown".

La última temporada de la saga real británica de Netflix obtuvo una tibia respuesta de la crítica, pero Elizabeth Debicki despunta como mejor actriz de reparto.

- Latinas en la pelea -

La representación latina en esta edición de los Emmy llega dominada por las mujeres. Sofía Vergara fue reconocida con una nominación a mejor actriz de una miniserie por meterse en la piel de una narcotraficante colombiana en la biografía "Griselda", de Netflix.

La mexicana Nava Mau, que cautivó a las audiencias con su rol en "Bebé reno", ya hizo historia al ser la primera latina trans nominada a mejor actriz de reparto en una miniserie.

Selena Gomez (actriz de comedia por "Only Murders in the Building") y Liza Colón-Zayas (actriz de reparto de comedia por "The Bear") completan las apuestas latinas de la noche.

Por su parte, el estadounidense con raíces cubanas Néstor Carbonell ya fue galardonado como mejor actor invitado en un drama, precisamente con "Shogun".

- ¿Comedia? Sí, chef -

En el rubro de la comedia, "The Bear" y sus protagonistas Jeremy Allen White y Ebon Moss-Bachrach parecen listos para la gloria de los Emmy.

La intensa primera temporada de la serie dominó la última edición de la premiación, y su aún más aclamada segunda temporada se perfila como buena candidata.

"The Bear" ya obtuvo siete premios en las categorías menores previas a la gala, incluyendo el de mejor actriz invitada en una comedia para Jamie Lee Curtis.

Pero "Hacks", de HBO, es una potencial competidora, con Jean Smart y Hannah Einbinder parecen favoritas con sus papeles de diva cómica y su disfuncional ayudante milenial.

- ¿"Historia de la vida real? -

Basada en la pieza de un poco conocido comediante escocés sobre un abuso sexual, "Bebé reno" se convirtió en un súper éxito en Netflix este año.

Rotulada como "una historia de la vida real", esta miniserie le valió a la plataforma una demanda de 170 millones de dólares presentada por una mujer británica que dice ser la inspiración de la violenta y obsesiva acechadora en torno a la cual gira la historia.

Controversias a un lado, los expertos predicen que la producción vencerá como mejor miniserie, y su creador, Richard Gadd, peleará la estatuilla a mejor actor con Andrew Scott ("Ripley") y Jon Hamm ("Fargo").

Por su parte, Jodie Foster es favorita para llevarse el premio a la mejor actriz de una miniserie por su rol como una policía de Alaska en "True Detective: Night Country".

- ¿Lado positivo de las huelgas? -

De forma inusual, dos ediciones de los Emmy se celebran este año, debido a que la del año pasado fue pospuesta a enero de 2024 por las huelgas de Hollywood.

El paro de actores y guionistas que se extendió durante meses también redujo el número de producciones lanzadas a tiempo de competir en esta edición con lo que las postulaciones cayeron en un tercio.

Esto, aunado al fin de grandes competidores como "Succession", ¿podría ser ésta una oportunidad para nuevos títulos como "Fallout" o "Mr. & Mrs. Smith"?

En teoría, pero incluso "Shogun" es una especie de reedición. Una miniserie anterior basada en la misma novela que se transmitió en 1980 ganó tres Emmys.