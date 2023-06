Shannen Doherty, actriz de "Beverly Hills 90210", revela que el cáncer ha hecho metástasis en su cerebro: "Mi miedo es obvio"

En 2015, Shannen Doherty reveló a sus fans que se encontraba viviendo uno de los momentos más complicados de su vida, pues había sido diagnosticada con cáncer de mama, en ese momento la actriz inició con lo que ha sido la batalla más difícil que ha tenido que enfrentar y de la que salió victoriosa tan solo dos años más tarde.

Por desgracia, en 2020, Doherty tuvo nuevamente complicaciones de salud y anunció que el cáncer había regresado a su cuerpo, en esta ocasión mucho más agresivo ya que se había propagado a otras partes y se encontraba en etapa 4. Desde entonces la intérprete de Prue en "Hechiceras" se mostró “muy positiva” ante la enfermedad y se sometió a varios procedimientos, incluyendo una mastectomía, para salvar su vida.

Ahora, la actriz ha dado nuevos detalles de su estado y mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram, reveló que, después de someterse a algunos exámenes médicos, le fue detectada metástasis en el cerebro.





La actriz lucha contra el cáncer de mama FOTO: AP





Con un video en el que aparece sobre una camilla y con lágrimas resbalando por sus mejillas, Shannen, de 52 años, compartió su primera sesión de radioterapia con sus casi dos millones de seguidores en Instagram, además, detalló que se enteró de la noticia a principios de este año y lo duro que ha sido para ella todo este proceso: "El 5 de enero, mi tomografía mostró metástasis en mi cerebro. El 12 de enero se llevó a cabo mi primera sesión de radioterapia. Obviamente, estoy aterrada”, escribió.

La también productora explicó que en su vida y en su mente están ocurriendo muchas cosas y aunque se siente acompañada por sus doctores, sus fans y su familia, no puede evitar sentir miedo ante un futuro que ve da vez más incierto: “Soy extremadamente claustrofóbica y en mi vida están pasando muchas cosas. Soy afortunada porque tengo excelentes médicos y un equipo técnico increíble. Pero este miedo, esta agitación, este momento... Así es la realidad del cáncer”, continúa su mensaje.





La actriz compartió el video de su primera radioterapia en su cuenta de Instagram. Foto: Instagram





Shannen Doherty, quien saltó a la fama gracias al papel de Brenda Walsh en la famosa serie juvenil de los años 90, lleva poco más de ocho años luchando contra el cáncer, incluso, en alguna entrevista que ofreció a medios estadounidenses reveló confesó que no estaba lista para partir de este mundo, aunque ya estaba analizando la idea de comenzar a escribir cartas a sus seres queridos a manera de despedida: "Se siente como si estuviera cerrando algo, rindiéndote y yo no lo estoy. No estoy lista para morir. Tengo mucha fe en mí”, dijo.

A través de las redes sociales la famosa ha documentado parte de su proceso, esto con la única intención de dar a conocer el lado del cáncer que muy pocos conocen.





Shannen ha compartido su proceso en redes sociales. Fotos: Instagram





