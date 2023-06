Se filtra video de Cesia, ganadora de "La Academia", cantando en las calles del centro de la CDMX

En agosto del 2022, Cesia Sáenz saltó a la fama al convertirse en la ganadora absoluta de la edición número 13 de "La academia", programa de TV Azteca que festejó los 20 años de su creación. El triunfo de la hondureña la hizo acreedora a un premio de un millón de pesos y un contrato con Sony Music para grabar dos sencillos.

Pero, ¿qué ha pasado con la exacadémica a casi un año de haber ganado el reality?. Por el apoyo que recibió durante el inicio de su carrera, podía adivinarse un futuro prometedor para la joven cantante: apareció en innumerables programas, realizó pequeñas giras y presentaciones en diversos recintos; incluso, fue elegida como Artista Revelación 2022 por la revista SocialiTEEN, además de que recibió el nombramiento de embajadora del arte y la cultura de Honduras en México; sin embargo, poco es lo que se ha sabido de su carrera musical.

"Me rehúso" y "X ti ya no", fueron sus primeros temas, y aunque es indiscutible su calidad vocal, pasaron sin pena ni gloria para el público; en Spotify lograron rebasar el millón de reproducciones, pero en las estaciones de radio no sonaron por mucho tiempo. La carrera de Cesia parece estar estancada, es por ello que, buscando una mayor exposición, Cesia habría decidido cambiar los escenarios en grandes foros y estudios, por las calles de la CDMX, donde fue vista haciendo gala de su talento.

Cesia ganó La academia en 2022, desde entonces poco se ha sabido de ella. Foto: Armando Pereda Maldonado/EL UNIVERSAL





A través de las redes sociales se ha filtrado un video de su última presentación en público, en el que se le puede ver en el centro histórico de la capital, al lado del palacio de Bellas Artes y con solo un micrófono y una bocina como parte de su producción.

Sáenz aparece cantando "Antes de ti", tema de la cantautora chilena Mon Laferte, para un público bastante reducido y que fue formado por los curiosos que pasaban por ahí o algunas personas que quedaron atrapadas con la interpretación de Cesia y se quedaron para disfrutar de su interpretación.









La llamada "leona de Honduras" de inmediato se volvió viral, no sólo por que algunos lograron reconocerla, también porque muchos de sus fans aseguraron que está siendo desperdiciada por Azteca: "llegarás lejos", "Así se hace Cesia, sin miedo al éxito", "Qué pena que la ganadora de La Academia cante en la calle", "¿Por qué está ahí cantando?", "Eso es humildad", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Actualmente se desconoce si la hondureña continúa con su carrera musical, aunque hace unos días compartió algunas fotografías desde el estudio de Sony y junto a Lila Downs, sin embargo, por el momento se ha enfocado en la creación de contenidos, sobre todo en la plataforma de TikTok donde cuenta con 360 mil seguidores.

