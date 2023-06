De Nigris no dormirá con Wendy pero queda nominado en la gala inicial de “La casa de los famosos”

Apenas inició la noche de este domingo el reality “La casa de los famosos México” y ya hay un primer nominado, se trata de Poncho de Nigris, quien estará en peligro de salir de este programa por decisión del público que votó por él.

Durante la gala inaugural conducida por Galilea Montijo únicamente ingresaron 13 habitantes por lo que todavía falta que en los próximos días entre una celebridad más quien también aspirará a ganar cuatro millones de pesos en este show que durará 10 semanas.

Luego de que entraron todos los participantes, Montijo le pidió al público que mientras durara un corte comercial votara a través de un código QR o entrando a un sitio web, por el habitante que quisiera que fuera el primer nominado.

Fue cuando La Jefa, voz omnipresente que vigila las 24 horas la residencia, llamó a Poncho para que entrara al confesionario y ahí sin dar explicaciones se le avisó que era el primer nominado.

Sorprendido, De Nigris se reunió con sus demás compañeros para darles esta noticia, sin saber cuál era el motivo por el que había pasado esto.

“¿Qué hice? Me quieren provocar los hijos de la chin… alguien se la va a tener que topar conmigo, lo juro por mi familia”, dijo el influencer quien exactamente la semana pasada fue el tercer eliminado de “MasterChef Celebrity”.

Los habitantes

Los 13 habitantes de este reality show son los siguientes: Raquel Bigorra, Ferka, Sofía Rivera Torres, Nicola Porcella, Apio Quijano, Bárbara Torres, Paul Stanley, Jorge Losa, Marie claire Harp, Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Emilio Osorio y Wendy Guevara, esta última con gran apoyo en redes sociales.

Los primeros dilemas

Antes de que entraran a la casa cada una de las celebridades tuvieron que enfrentarse por un dilema, es decir, una decisión importante que tenían que tomar. Por ejemplo, la conductora Raquel Bigorra decidió comer frijoles y arroz durante una semana, en lugar de clausurar las dos regaderas internas de la casa.

Después entraron en parejas las actrices Sofía Rivera Torres y Ferka, ellas tenían que decidir quién de las dos pasaba una semana sin su maleta, por lo que la perdedora fue esta última.

Enseguida entraron el cantante de Kabah: Apio Quijano y el actor Nicola Porcela, fue el peruano quien tuvo como castigo no dormir en cama sino en un tapete de yoga.

Bárbara Torres y Paul Stanley tenían la opción de intercambiar sus maletas o de eliminar la pasta dental de la casa durante una semana; eligieron usar las prendas del otro.

Jorge Losa y Marie Claire Harp tenían que decidir entre dormir juntos en una cama matrimonial o quitar todo el café de la casa, prefirieron la primera opción, para no perjudicar a los demás.

Harp enseñó su anillo de matrimonio que le dio su pareja José Manuel Figueroa, por lo que Losa dijo “yo te la cuido, hermano”.

El siguiente en pasar fue Sergio Mayer a quien le quitaron durante una semana su ropa interior, con tal de no quitarle a los demás sus batas y toallas.

Wendy y Poncho

Para los más parranderos, Wendy Guevara y Poncho de Nigris les dieron a escoger entre dormir juntos o no asistir a una gran fiesta que se haría en la casa, pero seleccionaron la segunda opción en lugar de descansar juntos en una cama matrimonial.

El único que hizo la travesura fue Emilio Osorio, el último en entrar quien le quitó a los demás el agua caliente de las regaderas durante tres días con tal de no dormir en el jardín el mismo número de noches.

“La gente me conoce perfectamente, me va a conocer mejor adentro de la casa, creo que la travesura es importante, amigos y compañeros de la casa los amo, perdón. Me van a odiar”, dijo el hijo de Niurka quien será el único que se podrá bañar con agua caliente.

