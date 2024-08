Shanik Berman no quiere volver a ver a Adrián Marcelo

A tan solo un día de su salida de "La Casa de los Famosos México", Shanik Berman se enteró de los comentarios negativos que Adrián Marcelo había hecho sobre ella. Durante su presencia en la gala de El 5, la periodista vio las imágenes en las que el influencer regiomontano se refería a ella de manera despectiva, asegurando que la manipulaba y realizando una cruel broma sobre su hijo fallecido.

En el video, Marcelo afirmó que Shanik le había prometido no votarlo en la nominación "en nombre de su hijo que está muerto", y se jactó de que él no tenía un hijo muerto para hacer un pacto similar, provocando risas entre los integrantes del Cuarto Tierra.

Shanik, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL, comentó sobre estas declaraciones: “No quisiera verlo nunca. Dijo cosas horribles que no vale la pena ni repetir. Nunca, nunca me imaginé que fuera yo tan manipulable, tan dejada. Espero aprender algo de esto, desafortunadamente. Espero que esto me abra los ojos, que no todo el mundo es bueno”.

Shanik Berman reconsidera a sus aliados en LCDLF

En cuanto a Arath de la Torre, Shanik inicialmente pensaba que él la había traicionado, pero ha cambiado de opinión. Ahora dice que lo aprecia y le agradece haberle hablado con franqueza.

“Le tengo un cariño inmenso a Arath de la Torre, lo amo. Cómo quisiera decirle: "Te amo, te adoro, te venero. Te quiero. Estoy arrepentida de no haberte escuchado antes. Te agradezco haberme dicho las cosas tal como eran. Fui tonta e inmadura. Pero supongo que tendré que esperar a que salga y espero que ninguno del Cuarto Mar se quede en el camino y que lleguen hasta la final, porque los amo" mencionó Berman sobre sus compañeros con los que compartía habitación dentro de la casa.

Además, Shanik expresó su deseo de que el Cuarto Mar, que incluye a Briggitte Bozzo, Karime Pindter, Mario Bezares, Arath de la Torre y Gala Moontes, llegue a la final. Aunque reconoce la controversia que rodea a Sian Chiong, Shanik cree que también fue manipulado por otros.

“No paro de sorprenderme, pero no por ellos, sino por mí misma. Me doy cuenta de lo fácil que es enredarme con unas palabras bonitas. Nunca, nunca me imaginé que fuera tan maleable, tan manipulable, tan dejada, tan ingenua. Espero que esto me abra los ojos y me haga entender que no todo el mundo es bueno, aunque juro en mi corazón que creo que todo el mundo es bueno y que yo adoro a todo el mundo, ya vi, ya vi que no es así” continuó la periodista de 65 años.

La comunicadora afirma que salió del LCDLF con nuevos aprendizajes y busca reconciliarse con el público y los amigos que encontró adentro. También espera que como ella, el público se quede con la Shanik que vieron la primera semana en donde, gracias a sus habilidades de entrevistadora, logró conectar con sus compañeros.

