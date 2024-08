Arath de la Torre rechaza violencia de Adrián Marcelo en "La casa de los famosos": "no es el mensaje que se debe dar por ningún motivo"

Arath de la Torre, quien en un principio dijo que jugaría "solo" en "La casa de los famosos México", se sumó de llenó al Cuarto Mar, el cual, tras la salida de Paola Durante y Shanik Berman quedó integrado por Karime Pindter, Briggitte Bozzo, Gala Montes, y Mario Bezares.

Aunque Arath tuvo un encontronazo con Mario Bezares, sobre su tema con el asesinato de Paco Stanley, padre de su amigo y compañero de trabajo en "Hoy", Paul Stanley, De la Torre, de 49 años se ha mantenido al margen de las discusiones que recientemente encabezaron sus compañeros, tanto Gala Montes con Adrián Marcelo, como Mario Bezares con Sian.

Aunque sí se ha pronunciado en contra del bullying que ha sufrido Briggitte por parte del Cuarto Mar, incluso encaró a Ricardo Peralta al respecto, pero ante todo, está seguro que el mensaje de violencia, del tipo que sea, no debe ser le mensaje que se dé, pues dijo, México vive tiempos de violencia, sobre todo en contra de las mujeres, como para que conductas de Adrián Marcelo no seas sancionadas.

Ante la pregunta de Gala Montes a Arath, sobre si piensa que habrá sanción tras lo ocurrido la noche de ayer dentro del reality, Arath reflexionó:

"No sé, pero no es el mensaje que se debe de dar allá afuera por ningún motivo, está muy cabrón violentar cualquier tipo de situación, el país está en un momento de violencia muy grande, de ira y de agresión a la mujer. No quiero agarrarme de ahí y sonar oportunista pero lo que se ve no se juzga".

El conductor de "Hoy" confesó que realmente espera que se tome una decisión "por parte de la gente que maneja esto y que haya una sanción", de lo contrario la violencia de Adrián Marcelo podría escalar

"Si no al rato te va a dar un chingadazo o te va a escupir y ahí sí cualquiera no lo permitiría", expresó frente al resto de sus compañeros del Cuarto Mar.

“ las personas que manejan esto deben tomar medidas y sancionar a quien se deba” Arath 👏 #LCDLFMX2 pic.twitter.com/Ei1yBarXnn — POP REALITY (@LeeSchever) August 6, 2024

