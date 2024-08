“Nunca pensé ser tan dejada y babosa”: Shanik Berman

La periodista de espectáculos Shanik Berman salió de La casa de los famosos México con un aprendizaje que, admite, la llevó a revelar sus miedos e inseguridades, tal como pasó durante su choque con el youtuber Adrián Marcelo, quien se burló de haberla manipulado y realizó un comentario insensible sobre el hijo fallecido de ella.

“No quisiera verlo nunca, dijo cosas horribles que no vale la pena ni repetir. Nunca, nunca me imaginé que fuera yo tan maleable, tan manipulable, tan dejada, tan babosa. Espero aprender algo de esto. Espero que esto me abra los ojos, ver que no todo el mundo es bueno, porque yo juro en mi corazón que todo el mundo es bueno, que todo el mundo me ama y que yo amo a todo el mundo”, expresó en entrevista.

A días de su salida del reality, Shanik admite que no todo fue un desastre dentro de la casa, pues gracias a sus habilidades como entrevistadora, logró que sus compañeros se abrieran con ella.

“Cuando me salí de la casa estaba bien enchilada, quería salir y hacer un berrinche de niña de cuatro años”, admitió.

Su salida ocurrió cuando explotó contra su compañero Mario Bezares, expresándole abiertamente su odio y culpándolo por la muerte del famoso presentador Paco Stanley. Ahora, ya más serena, se disculpa públicamente con el conductor y su esposa Brenda.

“Fue un momento de histeria emocional y berrinche, pero lo amo mucho y soy su mayor defensora. Quiero mucho a Mario y quiero mucho a Brenda, es la mejor mujer del mundo. Si yo me casara con una mujer, me casaría con Brenda”, confesó la periodista de 65 años.

Shanik añade que a pesar de sus conflictos iniciales con Arath de la Torre, ha reconsiderado su opinión sobre él: ahora lo aprecia por haber sido honesto con ella.

También espera que el Cuarto Mar, en donde se encuentran Briggitte Bozzo, Karime Pindter, Mario Bezares, Arath de la Torre y Sian Chiong, llegue a la final.