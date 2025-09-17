Shakira, luego de más 12 presentaciones ya está acomodando sus maletas para continuar su gira “Las mujeres ya no lloran”. La artista viajará a Estados Unidos para continuar sus shows.

Iniciando espectáculos el 12 de marzo en Monterrey la interprete de “Hips Don’t Lie”, pasó por Monterrey, Guadalajara y finalizará en CDMX, antes de continuar por Estados unidos.

¿Cómo llegar en transporte a la última presentación de Shakira?

Esta segunda etapa de la gira por México culminará este jueves 18 de septiembre en el Estadio GNP en la CDMX, el cual ostenta el récord por ser la de ser la artista femenina con más fechas presentaciones.

El recinto se ubica entre la avenida Churubusco y el Viaducto Rio de la Piedad en la alcaldía Iztacalco, dentro de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca. Existen diversas maneras de llegar.

La manera más fácil de llegar es a través del Metro CDMX, por la línea 9 y descender en Ciudad Deportiva o Velodromo. Existen diferentes entradas dependiendo del lugar seleccionado.

Si viajas en auto puedes ingresar en el estacionamiento general de la puerta 15 y en caso de haber comprado VIP puedes ingresar en la puerta 6 cerca del Metro Ciudad Deportiva. También hay estacionamiento por la puerta 7, 8, 9 y 15, del Palacio de los Deportes.

Shakira seguirá facturando

En medio de su ajetreada agenda, Shakira trabaja en la creación de nueva música. En las redes sociales la artista compartió imágenes del detrás de cámaras de su nuevo disco, que promete emocionar a sus fans.

Shakira compartió la noticia sobre su nuevo álbum en redes sociales, acompañada con la siguiente frase “Aquí cocinando, prepárense para nueva música”. Este 18 de septiembre Shakira dice adiós a México y volará hacía Estados Unidos en busca de reencontrarse con los fans.