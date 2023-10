Sergio Mayer expone a hombre que le aventó el coche en estado de ebriedad

Sergio Mayer se enfrentó anoche a una discusión en la vía pública con un hombre que conducía en estado de ebriedad, el que asegura que le aventó el coche, por lo que comenzó a grabar y a transmitir el pleito, en el que estaban presente otras personas que presenciaron los hechos, así como algunos agentes de la policía que remitieron al ciudadano al Juez Cívico.

Las controversias no cesan en la vida del actor, luego de que en los últimos días su nombre fuera asociado en diferentes polémicas, debido a disensiones con sus excompañeros de Garibaldi y la mención que Anabel Hernández hace de su persona en "Las señoras del narco", su más reciente otra, sin embargo, en esta ocasión dio de qué hablar debido a una denuncia ciudadana que realizó a través de sus redes sociales.

El actor publicó un video a las 22:00 horas, en el que aparece un hombre arriba de su vehículo en visible estado de ebriedad, al que graba debido a que le aventó el coche y, posteriormente, cuando el sujeto trataba de mover su unidad, se quedó dormido. "Sólo le pedí que se bajara y me aventó la camioneta", dijo, por lo que se comunicó con agentes de seguridad del sector San Ángel, de la alcaldía Álvaro Obregón.

El actor iba acompañado de su esposa Issabela Camil, sin embargo, él fue el único que descendió del automóvil cuando los policías llegaron a las inmediaciones, reportando que el hombre lo había agredido cuando le pidió que bajara de su coche, pues era peligroso que condujera en el estado en que se encontraba, sin embargo, el conductor parecía muy exaltado, pues en más de una ocasión insultó a Sergio, a quien denominó como "un pednej*".

"Lamentablemente una persona en estado de ebriedad no nos dejaba pasar para llegar a nuestra casa, me agredió, me insultó, él tema no era conmigo, pero se puso muy mal, fuimos bastantes prudentes con los insultos y las agresiones, pero lo más importante es que lo bajaran del coche, que no manejara", destacó.

Cuando los policías llegaron al lugar, el hombre insistió en que no se movería, alegando que vivía sólo a dos cuadras de donde se encontraban, cerca de Coplico, el Bajo, y explotó en cólera cuando le expresaron que lo trasladarían al Centro de Sanciones Administrativas "el Torito". Después de que cuatro agentes le solicitaran repetidas ocasiones que saliera del auto, la persona descendió y, al dar un par de pasos, se cayó al suelo.

"Los oficiales están haciendo su trabajo, lo que les corresponde, has sido muy respetuosos, afortunadamente ya se bajó del coche, esta persona se la ha faltado el respeto a todos, viene alcoholizado, no puede seguir manejando así, ya es mucho disturbio en la calle pero se lo tiene que llevar", dijo Mayer que grababa la forma en que el hombre alegaba y pedía que le dieran la mano para ponerse en pie.

Y aunque en principio indicaron que lo llevarían a su casa, los agentes lo trasladaron al Juez Cívico.

Finalmente, Mayer agradeció a los agentes por su apoyo y su respuesta inmediata, volvió a su auto y conversó con Issabela acerca de los acontecimientos.

"La verdad tuve mucha prudencia, me faltó mucho al respeto, estaba tomando, me agredió, me pendeje*, me señaló...", comentó con su esposa.

