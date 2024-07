Se revelan las primeras imágenes de la quinta temporada de "Stranger Things"

Todo comenzó hace ocho años, con la misteriosa desaparición de un niño en un pequeño pueblo de Indiana. Desde entonces. el mundo entero se enteró de la existencia de dimensiones ocultas, criaturas horribles que amenazan al mundo y un valiente grupo de amigos que han arriesgado su vida para detenerlas.

Cuatro temporadas han pasado desde el estreno de "Stranger Things", una de las series más exitosas de Netflix y que está punto de llegar a su fin con una quinta y última entrega, la cual, según reveló la plataforma ya ha sido filmada, al menos la primera mitad de ella.

Este lunes, y a través de sus redes sociales, el gigante del streaming, sorprendió a los fans de Once, Mike, Will, Dustin, Max y Lucas al compartir las primeras imágenes oficiales de esta temporada, que se prevé sea lanzada en 2025 próximo.





Los amigos regresan en una última aventura para salvar al mundo del lado oscuro. Foto: Netflix.





En el video de poco más de un minuto de duración, se pueden mostrar a los protagonistas de la serie detrás de cámaras de algunas de las escenas; y aunque es muy poco lo que se revela sobre la trama, podemos ver el regreso de personajes muy queridos como por el público, como Steve, Robin y Erika, y la incursión de nuevos miembros al elenco que, hasta el momento, no se sabe la relevancia que tendrán en la lucha contra Vecna.

Así mismo, algunos actores como Millie Bobby Brown hablan sobre cómo ha sido su viaje por Hawkings y el lado oscuro: "comencé cuando tenía 10, ahora tengo 20 años de edad. Se siente raro", dice la joven.

Por si fuera poco, aseguran que "Stranger Things 5" será la temporada más grande de todas.

Como era de esperarse, los fans no tardaron en reaccionar, y es que han tenido que esperar por más de dos años para este momento: "Estoy llorando, no puedo creer que esta obra de arte llega a su fin", "Feliz y triste al mismo tiempo. Feliz porque viene la nueva temporada, triste porque será la última", "Esto no es un simulacro, esto es un código rojo", "Espero que valga la pena la demora", "Mi serie favorita de la vida", son solo algunos de los comentarios que pueden leer.

Hasta el momento, Netflix no ha revelado la fecha exacta del estreno, pues la grabación tuvo que posponerse a causa de la huelga de actores y escritores que paralizó Hollywood, hace algunos meses.









