Natalia Juárez, quien dio vida a “Simoneta” en la emblemática telenovela infantil mexicana “¡Vivan los niños!”, siempre hizo reír con su frase “la vida hay que vivirla”, justificando que no quería casarse antes de los 25 años porque luego llegarían las obligaciones y la “esclavitud con el esposo”. Hoy, años después de aquel papel que marcó a toda una generación, la actriz ha decidido dar un giro en su vida personal.

La famosa de 30 años, quien también ha participado en programas entrañables como “Atrévete a soñar” y “Lo que la vida me robó”, llegará al altar junto a Michele Libretti.

La romántica pedida de mano

"Después de 473.040.000 segundos juntos… She said yes! Qué emoción seguir compartiendo la vida contigo", escribió Natalia en redes sociales junto a tiernas postales donde se aprecia el instante en que Libretti se arrodilla para entregarle el anillo de compromiso.

La propuesta ocurrió en un escenario de película, con la playa al atardecer y un arcoíris de fondo. Natalia incluso derramó algunas lágrimas de emoción.

Natalia Juárez y el venezolano Michele Libretti se mudaron juntos a la CDMX. Foto: Instagram oficial.

Celebridades y personalidades de internet como Violeta Isfel, Sandra Itzel, Fernanda Blaz, Polo Morín y Jessica Segura celebraron el amor de los futuros esposos con mensajes llenos de emoción:

“Muchas felicidades, me llena de emoción ver esta nueva etapa en sus vidas… les deseo muchas bendiciones y que su amor sea eterno”, “son hermosos”, “lo más romántico y sentimental”, “lloré. Los amo un montón”.

Posteriormente, Natalia compartió un video donde Michele le coloca el anillo en el dedo, con escenas donde la carga frente al mar y se dan besos. “Tengo muchas cosas para decir pero por ahora solo puedo decir… Prepárense porque estaré insoportable en mi BRIDE ERA”, escribió orgullosa.

Natalia Juárez interpretaba a "Simoneta" en "¡Vivan los niños!". Foto: Instagram oficial.

Nostalgia entre los fanáticos de Simoneta

Los seguidores de Natalia no perdieron la oportunidad de recordar la famosa frase de Simoneta sobre casarse joven: “Simoneta decía que no se casaría antes de los 30, porque la vida hay que vivirla, jajaja”, “lo cumplió, tiene 30”.

Los fans más nostálgicos añadieron emoticones de alegría y lágrimas: “Ayyyy, Simoneta se casa. Cómo pasó el tiempo”, “nuestra Simoneta de casa. Qué emoción, después de verlos tanto tiempo juntos”, “tan bella mi Simoneta”, “Nunca imaginé a Simoneta casarse. Es tan bonito”, “felicitaciones!!! Venezuela ganó el corazón de Simoneta”.

¿Quién es Michele Libretti?

El venezolano Michele Libretti, conocido como Mic en redes sociales, vive en México desde hace varios años y es empresario y streamer. Desde 2021, cuando se mudaron juntos a la CDMX, comparte su relación con Natalia en redes sociales.

Por su parte, Natalia ha incursionado en el mundo digital como streamer, acumulando más de 6.8 millones de seguidores en TikTok, con contenido de moda, estilo de vida, comedia y videojuegos. También estudió Administración en Gestión del Capital Humano.