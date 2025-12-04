Más Información

(EFE).- La se encuentra en el proceso de negociación final para unirse a la secuela de la película "" (The Batman en inglés) junto a Robert Pattinson, informa "The Hollywood Reporter" (THR).

Cuatro años después de dejar atrás el , Johansson podría volver a tener como escenario Gotham City, la Ciudad Gótica en la que se desenvuelve el superhéroe.

Según fuentes consultadas por la revista, la actriz está en negociaciones finales para unirse a "The Batman Parte II" (Batman Parte II), la secuela del éxito de 2021 que dirigió Matt Reeves y que lleva tiempo gestándose.

Si el acuerdo se concreta, sería un gran impulso para el proyecto, que aspira a estrenarse el próximo año. La actriz primero filmará la nueva versión de "El Exorcista", película a la que se unió la semana pasada, antes de rodar Batman.

Según THR, Johansson, que también ha trabajado de forma eventual como modelo, productora o cantante, es una de las estrellas más rentables del mundo.

Entre sus último éxitos se incluyen películas como "Jurassic World: Rebirth", estrenada en julio. Recientemente también estrenó su debut como directora, el drama discreto "Eleanor the Great", protagonizada por June Squibb.

El camino hacia la secuela de "The Batman", que Warner Bros. anunció por primera vez en abril de 2022, ha sido complicado.

Según THR, a principios de 2023, los directores de DC Studios, James Gunn y Peter Safran, anunciaron que la película se estrenaría en octubre de 2025, pero un año después se retrasó hasta el 2 de octubre de 2026, y luego se pospuso de nuevo hasta el 1 de octubre de 2027.

Robert Pattinson volverá a protagonizar este film como Batman/Bruce Wayne, con el cineasta Reeves dirigiendo y coescribiendo el guion junto a Mattson Tomlin.

"The Batman" (Batman), estrenada en marzo de 2022, tuvo un sólido desempeño en taquilla, recaudando 770,3 millones de dólares. El reparto incluía a Zoë Kravitz como Catwoman, Jeffery Wright como Jim Gordon, Paul Dano como El Acertijo, Andy Serkis como Alfred y Barry Keoghan como un recluso del Asilo Arkham que se cree es una versión del Joker.

