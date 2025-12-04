(EFE).- La actriz estadounidense Scarlett Johansson se encuentra en el proceso de negociación final para unirse a la secuela de la película "Batman" (The Batman en inglés) junto a Robert Pattinson, informa "The Hollywood Reporter" (THR).

Cuatro años después de dejar atrás el Universo Cinematográfico de Marvel, Johansson podría volver a tener como escenario Gotham City, la Ciudad Gótica en la que se desenvuelve el superhéroe.

Según fuentes consultadas por la revista, la actriz está en negociaciones finales para unirse a "The Batman Parte II" (Batman Parte II), la secuela del éxito de 2021 que dirigió Matt Reeves y que lleva tiempo gestándose.

Lee también: Scarlett Johansson protagonizará la nueva película de "El Exorcista"

Si el acuerdo se concreta, sería un gran impulso para el proyecto, que aspira a estrenarse el próximo año. La actriz primero filmará la nueva versión de "El Exorcista", película a la que se unió la semana pasada, antes de rodar Batman.

Según THR, Johansson, que también ha trabajado de forma eventual como modelo, productora o cantante, es una de las estrellas más rentables del mundo.

Entre sus último éxitos se incluyen películas como "Jurassic World: Rebirth", estrenada en julio. Recientemente también estrenó su debut como directora, el drama discreto "Eleanor the Great", protagonizada por June Squibb.

Lee también: Scarlett Johansson se convierte en la actriz más taquillera de todos los tiempos; rompe récord con "Jurassic World: Rebirth"

El camino hacia la secuela de "The Batman", que Warner Bros. anunció por primera vez en abril de 2022, ha sido complicado.

Según THR, a principios de 2023, los directores de DC Studios, James Gunn y Peter Safran, anunciaron que la película se estrenaría en octubre de 2025, pero un año después se retrasó hasta el 2 de octubre de 2026, y luego se pospuso de nuevo hasta el 1 de octubre de 2027.

Robert Pattinson volverá a protagonizar este film como Batman/Bruce Wayne, con el cineasta Reeves dirigiendo y coescribiendo el guion junto a Mattson Tomlin.

"The Batman" (Batman), estrenada en marzo de 2022, tuvo un sólido desempeño en taquilla, recaudando 770,3 millones de dólares. El reparto incluía a Zoë Kravitz como Catwoman, Jeffery Wright como Jim Gordon, Paul Dano como El Acertijo, Andy Serkis como Alfred y Barry Keoghan como un recluso del Asilo Arkham que se cree es una versión del Joker.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc