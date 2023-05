Sasha Calle habla de su transformación como Supergirl para "The Flash": "Fue una transición maluca para mí"

El estreno de uno de los títulos de DC más esperados finalmente está por llegar, "The Flash", que se enfrentó a todo tipo de dificultades, desde la pandemia, hasta los escándalos de su protagonista, Ezra Miller, por acoso, agresión y alteración del orden público, ve la luz al final del túnel, con fecha de estreno para el 15 de junio en cines mexicanos.

Durante una conferencia de prensa con medios latinoamericanos el director Andy Muschietti, la productora Bárbara Muschietti y las actrices Maribel Verdú, que interpreta a la madre del superhéroe y Sasha Calle, quien da vida a una nueva Supergirl, hablaron sobre la realización de esta cinta que será la décimo tercera del universo extendido de DC.

Destacó la participación de Calle, quien contó detalles sobre el personaje que en el pasado han interpretado actrices como Kristen Bell, Laura Vandervoot y Melissa Benois, esta última incluso se comunicó con Sasha cuando fue anunciada para el papel: "Melisa lo posteó y yo le mandé un mensaje porque había visto la serie donde ella era Supergirl y fue super linda y tierna", recordó Sasha.

Lee también Bizarrap y Peso Pluma anuncian la "Music Session #55"

En la nueva entrega su personaje es uno de los que participan en la misión de Barry Allen, Flash, quien viaja en el tiempo para evitar el asesinato de su madre.

Supergirl tiene una evolución en la que florece como la mujer valiente y fuerte que es en todas las versiones en las que ha aparecido, pero incluso en la vida real Sasha recuerda que tuvo que agarrarse de estas características de personalidad para aceptar el cambio físico que su personaje requería.

"Al principio Andy me llamó a la mitad de la trayectoria y me dijo '¿te cortarías el pelo?' y yo dije '¡sí, cortenme el pelo de una!'", contó la actriz con ascendencia colombiana.









Pero cuando llegó el día de iniciar las grabaciones Sasha recuerda que el director apareció con un dibujo de Supergirl con el cabello corto y fue entonces que la actriz sintió miedo, pero no dudó. Hoy dice que guarda con cariño aquel dibujo pegado en su nevera.

"Andy me mostró el arte y me dijo '¿se va a cortar el pelo?' y yo 'Andy, pero es que me han colocado tantas pelucas, que de pronto no es necesario', pero él me miró con ojitos dulces y el dibujo y dije que sí".

Al respecto el director explicó que este tipo de cambios forman parte de una estrategia para crear una historia distinta, pues en la trama confluyen varios superhéroes, pero él quería poner una esencia propia y fresca.

"Quería traer una Supergirl que desafiaba las expectativas", afirmó Mushietti.

"Cuando vi a Sasha no hubo mucho que pensar, dije 'aquí hay una fortaleza y una vulnerabilidad al mismo tiempo que la tengo que poner en la pantalla y le voy a cortar el pelo', fue una manera de desafiar los estereotipos porque el fandom espera ser sorprendido a veces".

Hoy Calle asegura que ha adoptado el look de la superheroína e incluso encontró comodidad en el cabello corto, por lo que no lo cambiará en un tiempo.

"Fue una transición maluca para mí, pero me encanta mi pelo ahora, ya no me lo estoy dejando crecer, fue algo difícil pero ya me siento muy cerca de mi pelo y es como parte mía".

Lee también Arath de la Torre reacciona al polémico video donde discute con empleados de una aerolínea