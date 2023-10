Santa Fe Klan estuvo con el rapero Lefty SM dos días antes de su muerte: "sí me pegó machín"

Ángel Quezada, mejor conocido como Santa Fe Klan, estuvo con su amigo y colega Lefty SM dos días antes de que lo asesinaran en la puerta de su casa, ubicada en un residencial de Zapopan, Jalisco.

La sorpresiva pérdida de su amigo le dolió mucho al rapero mexicano, quien, en entrevista con el Escorpión Dorado recordó cómo vivió el difícil momento; de acuerdo a información de las autoridades, el crimen ocurrió en el residencial La Cima, cuando al sitio llegaron al menos tres personas armadas que pretendían robar en la casa del rapero quien fue recibió al menos tres disparos, entre el dorso y la cabeza, por intentar defender a su esposa e hijas.

Los gatilleros lograron burlar la vigilancia y tocaron en la puerta principal del domicilio del artista quien al abrir la puerta y percatarse del asalto, intentó oponer resistencia y fue herido a balazos.

En el asalto, la mujer también resultó herida de bala pero logró subirse al carro junto a Lefty SM, quien murió en el hospital Real de San José, cuando recibía atención médica.

Santa Fe Klan y Lefty SM lanzaron su álbum a dueto en 2020. Foto: Instagram

Así se enteró Santa Fe Klan de la muerte de Lefty SM

Lefty SM y Santa Fe Klan habían estado juntos dos días antes de la tragedia, pues el intérprete de "Así soy" lo había invitado a una fiesta en Guanajuato; se enteró que había perdido la vida porque un amigo se lo dijo por teléfono.

El rapero recordó que acompañado con dos amigos se fue al hospital y lo único que quería es que le dijera que era una mentira, pero por desgracia no fue así, el lugar estaba lleno de policías, y él se mantuvo en un auto en el estacionamiento

“Yo tuve una amistad con él, lo acababa de ver hace dos días, lo llevé al baile en mi barrio, a mí sí me pegó machín, me fui al hospital cuando me dijeron; me hablaron y me dijeron, ‘oye carnal creo que se murió Lefty’, dije no mam**, yo estaba en mi cantón, estaba con ansiedad, así andaba en los último días, como que sentía algo", relató.

Santa Fe le rindió homenaje a su amigo y colega durante su presentación previo a la pelea del Canelo Álvarez con Jermell Charlo, donde cantó el tema “Por mi México”, el cual interpretaban juntos; además, en en su chamarra bordó su nombre con las iniciales de Descansa en Paz.

“No tengo que decirlo, yo sé el dolor que me causó, yo también lo apoyé y lo ayudé para que saliera adelante y por eso es que duele, cuando uno entrega la amistad y das algo de corazón, te duele", afirmó.

Lefty SM tenía 31 años de edad, era oriundo de San Luis Río Colorado en Sonora, su carrera estaba en pleno ascenso, recientemente terminó un tour en varios países de Europa y continuaría con varias fechas hacia sur América.

*Con información de EFE.

