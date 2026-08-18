Sam Smith aprovechó su visita a la Ciudad de México, para sorprender a sus fans con una escucha exclusiva, y antes que nadie, de su nuevo disco “Hazel Eyes”.

El británico llegó a la capital mexicana como parte de su gira "To Be Free", y este martes se dio cita en una tienda de la Colonia Roma para convivir con un grupo reducido de sus seguidores.

Smith arribó al lugar cerca de las 15:00 horas, a bordo de una camioneta gris y de inmediato llamó la atención. Pero mientras él mantuvo una actitud cálida y accesible, saludando a los empleados del lugar; su equipo de seguridad se mostró mucho más estricto, incluso, pidió a quienes se encontraban cerca que no grabaran.

Horas antes de su segundo concierto en el Auditorio Nacional, captamos a Sam Smith recorriendo las calles de la colonia Roma. El artista visitó una famosa tienda de música de la zona.

Video: César González/ EL UNIVERSAL pic.twitter.com/hiNuVaMZxM — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) August 18, 2026

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Algunos curiosos se acercaron al lugar para preguntar qué ocurría, pero el personal les informó que se realizaba un evento privado y les solicitó retirarse.

La escucha fue breve, pues Smith debía prepararse para el concierto que ofrecerá esta noche en el Auditorio Nacional, el segundo de cuatro presentaciones.

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De acuerdo con lo que pudo conocer este medio, la actividad habría sido organizada por YouTube México y se realizó de manera discreta, al grado de que ni la disquera del cantante tenía conocimiento de ella.

“Hazel Eyes” se estrenará oficialmente este viernes 21 de agosto en plataformas digitales. Sin embargo, para los asistentes a esta escucha, algunas de las canciones que el resto del público apenas conocerá en los próximos días ya dejaron de ser una sorpresa.

Horas antes del evento, el intérprete de "Dancing with a stranger" hizo una parada que se ha convertido en casi un ritual durante sus visitas a la capital: el Museo Frida Kahlo, conocido como La Casa Azul en Coyoacán, lugar que aseguró le llena el alma.

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