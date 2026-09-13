Tatiana, Gala Montes y Carin León se llevaron las miradas esta semana, aunque no precisamente por logros destacados, cada uno de ellos atravesó por polémicas en estos siete días, ya fuera por cuestiones laborales o profesionales.

Uno de ellos incluso ha perdido trabajo derivado de lo ocurrido en menos de 72 horas con una de las televisoras más importantes del país, aquí te hacemos el resumen de las noticias que robaron reflectores del 7 al 12 de septiembre.

La polémica de Gala Montes

Gala Montes fue la solución que la producción de "La casa de los famosos México" encontró ante la baja conversación que estaban generando en redes sociales, el pasado domingo la actriz y cantante se integró como sorpresa al elenco del reality show como medida para competir de tú a tú con "La Granja VIP".

Sin embargo, en menos de dos días la joven salió del programa, dejando solo un par de clips en redes sociales como evidencia de su fugaz interacción con el resto de habitantes, causando además que los fans especularan sobre su estado de salud física y mental debido a comportamientos como levantarse a practicar boxeo a las tres de la madrugada o la manera en la que sin aviso eligió renunciar al show.

Al mismo tiempo "Malinche", el musical que iba a protagonizar Gala, anunció que las colaboraciones podrían venir más adelante pero no ahora.

La actriz de 26 años reapareció en redes y dijo que se encontraba bien, y aunque confesó que su intención inicial no era salir de "La casa", aseguró que más adelante contaría qué fue lo que realmente pasó.

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De momento está en Los Ángeles, donde sorprendió a sus seguidores con un radical cambio de look.

Cancelación de show de Carín León

El cantante de regional mexicano se convirtió en uno de los personajes más comentados de la semana por sus conciertos en The Sphere en Las Vegas, primero por el logro que representa presentarse en dicho sitio y después por la cancelación de una de sus presentaciones horas antes de que iniciara.

"Las autoridades correspondientes no nos dejaron volar, con el corazón en la mano les pido una gran disculpa, les reitero nuestro amor, no es falta de compromiso, sino que simplemente las cosas no sucedieron como queríamos", explicó el de Hermosillo en una historia en Instagram.

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Luego de esto y de asegurar que los boletos del 10 de septiembre de este año servirán para el concierto del 15 de septiembre de 2027 en el mismo recinto, lo que no le agradó a muchos en redes sociales.

Tras los reclamos su pareja, Meylin Zúñiga, empresaria y modelo originaria de Tampico, salió en defensa de Carín:

"¿Qué es lo peor de todo esto, haberlos dejado plantados con la posibilidad de primero Dios volver a cantar todos juntos, o la noticia de que se cayó el avión y el artista no está?, ahí sí hubieran llorado y no coreado grosería y media", dijo.

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Tatiana y su polémico pasado

La reina de los niños abrió su corazón en una entrevista para "Venga la Alegría" en la que aseguró que sus hijos, Cassandra de 31 años y Andrik de 25 saben de los episodios violentos que ocurrieron con su expareja Andrés Puente.

De igual manera, Tatiana compartió que sus padres le ayudaron a criarlos mientras ella batallaba por continuar con su carrera, por lo cual les está muy agradecida.

El matrimonio de Tatiana y Andrés Puentes duró aproximadamente 11 años en total desde su boda en 1990 hasta su separación de hecho en 2001.

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