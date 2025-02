Hace 13 años un joven diseñador viajaba desde Guadalajara al entonces Foro Sol para ver a Radiohead en vivo. Ese mismo personaje, este 28 de febrero llega al mismo recinto hoy llamado Estadio GNP como Sabino, quien en entrevista para EL UNIVERSAL cuenta que la fórmula que siguió para alcanzar esa meta fue nunca perder la humildad.

“En aquel momento Sabino ya existía pero la música estaba en un segundo plano, me estaba enfocando en sacar adelante mis trabajos como diseñador, hacer videos y diseño para música, también hacía videos para otros artistas, además de que hacía música para mí mismo. No me di cuenta de lo que podía lograr hasta ahora que estamos a unos días del concierto, no imaginaba que esto se podía hacer”, explica.

El haber hecho dos conciertos en el Palacio de los Deportes y estar a tres días de tocar en el Estadio GNP, no impiden que Sabino siga pensando en que el próximo paso será ir a cualquier ciudad y tocar en cualquier recinto.

“El camino ha estado guiado por esta bandera de no perder el suelo. Incluso este año o el pasado me abrí a proyectos más pequeños. Nunca he dicho que no a algo por ego, por pensar ‘¿cómo voy a hacer eso si ya llenamos tal lugar?’. El camino que he seguido está guiado por la filosofía de: hoy tocamos en un bar chiquito, mañana en un estadio; hoy vendo camisetas en La Lagunilla, y luego las anuncio en la tienda en línea”, dice.

Para Sabino, pensar así es consecuencia de entender que la carrera de un artista puede, en ocasiones, ser muy efímera.

“Sabemos que no siempre vas a tener este boom, la gente cambia, los gustos cambian, y probablemente en algún momento dejen de escucharme. Así que mientras haya personas que quieran oírme, ahí estaré. Creo que lo que nos mantiene constantes es nunca dormirnos en los laureles. Al final, esto es lo que nos gusta hacer, y no podemos olvidar que lo que te mantiene vigente es trabajar”, explica el músico.

Pero, asegura, ha llegado a eso sin darse cuenta de que lo estaba haciendo, sino que es por su propia naturaleza y forma de ser.

“Siempre he tratado de no destacar demasiado para no estar en el centro de atención. La música es mi herramienta favorita para desahogarme, para comunicar lo que no puedo decir hablando”, explica.

De esa misma forma, hace su música, describiendo su día a día como en su más reciente canción “Luego lo hago”, en la que relata su forma de complicarse las cosas con su procrastinación.

“Sé que lo que hago conecta con la gente, pero al mismo tiempo, con mi ansiedad escénica; eso me ha llevado a crear este filtro, y aceptar que quien conecta lo hace completamente; quien no, siente cringe”, reconoce el cantante.

Este viernes 28, Sabino llega al Estadio GNP, donde tendrá como invitados a Bándalos Chinos, y otros artistas como Caloncho.

“Primero que nada, voy a disfrutarlo. Es un logro enorme y quiero vivirlo al máximo. Pero después de eso, seguimos trabajando. Hay más música en camino, más conciertos, más proyectos. No me gusta adelantar mucho, pero sí te puedo decir que hay muchas sorpresas que vienen y que estoy muy emocionado por lo que sigue”, asegura.