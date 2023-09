Russell Brand enfrenta nuevas acusaciones de abuso

Después de que varias mujeres señalaran a Russell Brand de cargos que van desde la agresión sexual y hasta el abuso emocional, y que la policía de Londres iniciara una investigación en su contra; el caso parece complicarse cada vez más para el comediante, pues ahora enfrenta una nueva acusación en su contra.

De acuerdo con varios medios internacionales, el actor está siendo acusado de agresión sexual por parte de una mujer quién aseguró que Brand la obligó a tener relaciones con él antes de dejarla salir de su casa.

Según el relato que la mujer, de nombre Sarah, explicó que conoció al británico durante un vuelo. Después de aterrizar él la habría invitado a caminar y luego a su casa, pero cuando abordaron el automóvil que los llevaría hasta la residencia de Brand, él cambió drásticamente de actitud.





El comediante fue acusado de agresiones sexuales en Londres. Foto: AFP





Sarah detalló que el comediante se portó agresivo y hasta se abalanzó contra ella para rasgar sus medias: "No era amigable ni encantador, era agresivo y yo me sentí muy vulnerable e intimidada. El conductor de la limusina se dio la vuelta varias veces porque yo decía que no, pero hizo más de un agujero en las medias que llevaba puestas”, dijo al medio Sky News.

A pesar de esto, accedió a tener un encuentro íntimo con Brand, pero cuando quiso regresar a su casa, él se negó a dejarla ir, a menos que le practicara sexo oral: "Quería irme y dije: ‘necesito tomar un taxi’, Él dijo: ‘no te conseguiré un taxi hasta que hagas esto’, lo cual fue un acto sexual”, agregó.

Aunque la chica no dio mayor información sobre cuando pudo haber sucedido el ataque, esta acusación se suma a la ya larga lista de cargos que el exesposo de Katy Perry enfrenta.

Anteriormente la cadena británica BBC, con la que el actor colaboraba, anunció que decidió eliminar de sus plataformas digitales el contenido en el que Brand aparecía "al haber considerado que en la actualidad está por debajo de las expectativas de los espectadores". Además, la plataforma de YouTube, suspendió los ingresos de publicidad en los canales vinculados Brand.

