Michelle Rodríguez recibe críticas por aparecer con transformación física

Michelle Rodríguez, la reconocida actriz y comediante, atrajo la atención de usuarios en línea después de compartir en su perfil de Instagram unas fotografías que mostraban su evidente pérdida de peso. Sin embargo, estos cambios no fueron recibidos de manera positiva por los internautas, quienes expresaron críticas sobre su apariencia.

A lo largo de su destacada trayectoria, Michelle ha sido una voz fuerte en la lucha contra la gordofobia. Ha argumentado que enfocarse en los cuerpos de los demás tiene un impacto negativo en la salud mental de las personas. Además, en varias ocasiones ha compartido sus propias experiencias de aceptación en una industria artística que a menudo establece estándares de belleza basados en la delgadez.

"La gordofobia existe y en nuestro país es algo de lo que ni mínimamente hemos platicado", expresó en un video publicado en YouTube hace algunos meses cuando enfrentó malas opiniones por aparecer en la portada de la revista Marie Claire.

Michelle Rodríguez luce radiante protagonizando portada de revista

Los internautas se mostraron molestos porque una publicación especializada en moda y diseño destacara a una mujer con sobrepeso, lo que resaltó los estereotipos arraigados que también existen en dicha industria.

"Dicen que no me veo bien, que estoy gorda y que esto no debe pasar; que estamos romantizando la obesidad; que qué asco; que por qué yo estoy en una revista si me veo como me veo", dijo la actriz de "40" y 20" en ese momento.

"No está bien hablar del cuerpo ajeno, ni con el tema de la salud. Si mi salud estuviera mal, aun así, siendo una mujer enferma, aun soy digna de la portada de una revista", agregó, haciendo hincapié en que la idea de que las personas con sobrepeso están enfermas es errónea.

Michelle Rodríguez y su cambio físico

Como mencionamos, la transformación de Rodríguez desagradó nuevamente a algunos de sus seguidores, quienes expresaron su preocupación por su aparente cambio de opinión sobre su cuerpo.

Captura vía Instagram.

Los comentarios incluyeron: "Te ves muy bien, pero es una lástima que no estuvieras de acuerdo contigo misma y dijeras que estabas feliz tal como eras", "Lo único negativo es que la pérdida de peso podría acentuar las arrugas y quizás necesites recurrir a retoques faciales", y "Es una lástima que no lograras amarte a ti misma, como solías decir".

Por otro lado, algunos seguidores celebraron la decisión de Michelle de emprender cambios en su vida. En una entrevista con los medios, aunque no profundizó en detalles, la famosa se mostró optimista y expresó: “Yo creo que como me ven los demás y como nos vemos nosotros mismos, siempre hay ahí un puente. Creo que estoy haciendo cambios, como todos lo hacemos”.

