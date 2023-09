FOTOS: El cambio de Jorge Salinas, el actor da de qué hablar por su nuevo aspecto

Jorge Salinas es una galán consagrado en la televisión mexicana, sus actuaciones en melodramas como "Las vías del amor", "Mariana de la noche", "La esposa virgen" y "Fuego en la sangre" lo han convertido en uno de los rostros favoritos del público, a sus 55 años está consolidado en el medio y felizmente casado con la también actriz Elizabeth Álvarez, sin embargo, aunque él asegura que ahora es cuando vive su mejor momento, algunos han cuestionado su estado de salud.

El actor de 55 años siempre se ha mantenido delgado, a pesar de que ha confesado que suele darse sus gustos, por lo que tiende a subir de peso, sin embargo, las verduras y el agua han sido sus acompañantes, así lo platicó en una reciente entrevista, en la que detalló que cuando se da cuenta que ya subió de peso, se activa para volver a bajar esos kilitos.

Es justamente esta baja en su peso lo que ha llamado la atención de varios cibernautas, quienes han cuestionado el estado de salud del actor de "Sexo, pudor y lágrimas" y "Mi pequeño gran hombre", pues consideran que está extremadamente delgado y luce demacrado.

Jorge Salinas estuvo en el centro de la polémica hace unos meses tras viralizarse unas fotos en las que supuestamente estaba besando a la que en ese momento era su nutrióloga; el actor de "Los amantes perfectos" negó estos señalamientos y aclaró que no le había sido infiel a su esposa.

“Quiero que quede muy claro, yo no he tenido ni tengo una relación fuera de mi matrimonio. No la tengo y nunca la tendré. Les pido por favor que paren este tema mediático, que no va a llegar a nada. Lo que tengo es puro amor a mi familia, respeto a la mujer, respeto a mi mujer y amor para Elizabeth", agregó.

Jorge Salinas a través del tiempo

Jorge Salinas en 1999 y 2003. Fotos: Archivo EL UNIVERSAL.





Jorge Salinas en 2010 y 2011. Fotos: Archivo EL UNIVERSAL.





Jorge Salinas en 2012 y 2014. Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

Jorge Salinas en el 2023. Foto: Instagram cuquitaoficial_

