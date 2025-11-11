Más Información

Lanza FILCO Manifiesto por la Cultura

Lanza FILCO Manifiesto por la Cultura

Aguafuerte: 20 años, 350 muestras y mil 900 artistas

Aguafuerte: 20 años, 350 muestras y mil 900 artistas

De la Reina Roja a las tejedoras: Las indígenas de México, en España

De la Reina Roja a las tejedoras: Las indígenas de México, en España

Poetas abordarán los desafíos ecológicos para imaginar mundos posibles

Poetas abordarán los desafíos ecológicos para imaginar mundos posibles

“A mis 70 años me pregunto ¿qué es la escritura?”: Mónica Lavín

“A mis 70 años me pregunto ¿qué es la escritura?”: Mónica Lavín

Reconocen a artistas de varias generaciones en el Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga 2025

Reconocen a artistas de varias generaciones en el Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga 2025

, la ex estrella de la serie “Orange Is the New Black”, arremetió contra Sydney Sweeney, culpándola directamente del fracaso en taquilla de la película “Christy”, estrenada el pasado fin de semana en Estados Unidos.

La cinta, dirigida por David Michôd, fue un fracaso comercial tras estrenarse en más de 2 mil salas del país y recaudar apenas 1.3 millones de dólares, colocándose entre los peores estrenos de todos los tiempos.

En una declaración compartida en la red social Threads, Rose, de 39 años, afirmó que originalmente iba a interpretar al personaje de Cherry en la película.

El guion original de Christy Martin era increíble. Me cambió la vida. Iba a interpretar a Cherry”, escribió la actriz en la publicación.

Ruby argumentó que el fracaso de la cinta se debió a una desastrosa producción y a la aparente homofobia de Sweeney.

“Todos conocíamos bien el material original. La mayoría éramos gays. En parte por eso seguí actuando. Perder papeles es algo muy común”, señaló Ruby Rose en Threads.

“Que su representante hable del fracaso y diga que Sydney Sweeney lo hizo por ‘la gente’… Nadie quiere ver a alguien que los odia, presumiéndose y haciéndose pasar por nosotros. Eres una cretina y arruinaste la película. Punto. Christy se merecía algo mejor”.

Lee también

Por su parte, la protagonista de “Christy” agradeció en su cuenta de Instagram al público que le ha dado la oportunidad de ver la cinta y señaló que se siente identificada con su personaje, el cual representa a las mujeres en el deporte.

“Gracias a todos los que vieron, sintieron, creyeron y seguirán creyendo en esta historia durante los próximos años. Si Christy le dio a una sola mujer el valor para dar su primer paso hacia la seguridad, entonces habremos tenido éxito”, escribió .

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Meghan Markle demandaría al príncipe William en caso de que le quite su título real. Foto: AP

Meghan Markle demandaría al príncipe William en caso de que le quite su título real: "Luchará con uñas y dientes"

Tras agredir a Fátima Bosch, Nawat Itsaragrisil provoca arresto de director de Miss Universo México en Tailandia; confirman. Foto: Instagram/EFE

Tras agredir a Fátima Bosch, Nawat Itsaragrisil provoca arresto de director de Miss Universo México en Tailandia; confirman

¡Inesperado! Angélica Vale revela que Otto Padrón le notificó el divorcio frente a toda su familia. Foto: Angélica Vale / IG

¡Inesperado! Angélica Vale revela que Otto Padrón le notificó el divorcio frente a toda su familia

Edén Muñoz corona a Yuridia como la verdadera reina del regional mexicano y desata una ola de memes contra Ángela Aguilar Foto: Captura de pantalla / TikTok

Edén Muñoz corona a Yuridia como la verdadera reina del regional mexicano y desata una ola de memes contra Ángela Aguilar

Lauren Sánchez. Foto: AP

Lauren Sánchez comparte el revelador vestido transparente que usó en fiesta de Kris Jenner

[Publicidad]