Ruby Rose, la ex estrella de la serie “Orange Is the New Black”, arremetió contra Sydney Sweeney, culpándola directamente del fracaso en taquilla de la película “Christy”, estrenada el pasado fin de semana en Estados Unidos.

La cinta, dirigida por David Michôd, fue un fracaso comercial tras estrenarse en más de 2 mil salas del país y recaudar apenas 1.3 millones de dólares, colocándose entre los peores estrenos de todos los tiempos.

En una declaración compartida en la red social Threads, Rose, de 39 años, afirmó que originalmente iba a interpretar al personaje de Cherry en la película.

“El guion original de Christy Martin era increíble. Me cambió la vida. Iba a interpretar a Cherry”, escribió la actriz en la publicación.

Ruby argumentó que el fracaso de la cinta se debió a una desastrosa producción y a la aparente homofobia de Sweeney.

“Todos conocíamos bien el material original. La mayoría éramos gays. En parte por eso seguí actuando. Perder papeles es algo muy común”, señaló Ruby Rose en Threads.

“Que su representante hable del fracaso y diga que Sydney Sweeney lo hizo por ‘la gente’… Nadie quiere ver a alguien que los odia, presumiéndose y haciéndose pasar por nosotros. Eres una cretina y arruinaste la película. Punto. Christy se merecía algo mejor”.

Por su parte, la protagonista de “Christy” agradeció en su cuenta de Instagram al público que le ha dado la oportunidad de ver la cinta y señaló que se siente identificada con su personaje, el cual representa a las mujeres en el deporte.

“Gracias a todos los que vieron, sintieron, creyeron y seguirán creyendo en esta historia durante los próximos años. Si Christy le dio a una sola mujer el valor para dar su primer paso hacia la seguridad, entonces habremos tenido éxito”, escribió Sydney Sweeney.