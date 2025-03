El ajonjolí de todos los moles

El pasado Festival Vive Latino tuvo una figura recurrente este año, se trató del vocalista de Café Tacvba, Rubén Albarrán, quien se convirtió en el artista que más se ha presentado en este evento, el cual llegó a su 25 aniversario este año.

Pese a que en el cartel oficial del Vive, se indicaba que la única participación de Albarrán sería el domingo, junto a K´Comixtles, grupo de rockabilly, de reciente creación, la realidad es que desde el sábado su presencia en las instalaciones del Estadio GNP Seguros se destacó.

El sábado hizo su primera aparición con El Gram Silencio, para interpretar Dormir soñando, lo que causó euforia en la gente. Pero las cosas cambiaron cuando Albarrán iba de un escenario a otro, para cantar con quien lo invitara, como sucedió con Aterciopelados, Plastilina Mosh, La Lupita, El Haragán & Cía y su grupo los K´Comixtlles, lo que no causó gracia entre los asistentes, quienes se quejaron en redes sociales sobre esto.

Vica Andrade, llena de fe

"Gracias", es el mensaje que compartió esta semana la conductora costarricense Vica Andrade, quien a lo largo de dos semanas ha estado compartiendo mensajes de este tipo, con el fin de pedir por la salud de su esposo Memo del Bosque.

Fue el 7 de marzo cuando Vica compartió una foto del productor, en una cama de hospital rodeado de sus tres hijos, quienes lloraban y le decían cuánto lo querían.

Del Bosque lucha nuevamente contra el cáncer, en 2017 fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta el sistema linfático, por lo que se sometió a arduo tratamiento y en 2019 a un trasplante de médula ósea.

Memo se encuentra en Texas donde habría sido intervenido, según declaraciones de la periodista Martha Figueroa, quien comentó que el productor estaba enfrentando de nuevo al cáncer.

El príncipe azul de Lucero

El domingo pasado arrancó la segunda temporada del programa "Juego de Voces", donde participa la cantante Lucero, quien vivió uno de los momentos más emotivos de esta emisión, en el cual realizó una romántica confección.

Gracias a la magia de la televisión, la famosa tuvo un inesperado reencuentro con su versión más joven, la Lucerito de 1982 que protagonizó la telenovela "Chispita", a quien no sólo le habló de todos los sueños que han logrado cumplir ; sino que le reveló que su "príncipe azul" sigue siendo Mijares, el padre de sus dos hijos.

Cuando "Chispita" le preguntó, entre otras cosas, si habían encontrado a su príncipe azul, Lucero le respondió: "Sí. Es un tipazo, te va a encantar, está bien guapo. Cuando lo veas vas a decir: "¡Ahhh, qué guapo!", y te vas a enamorar muchísimo de él".

Posteriormente explicó que era cantante igual que ella y que a pesar de ya no están juntos como pareja, sí lo hacen como amigos, haciendo clara referencia a Manuel Mijares, padre de sus dos hijos, quien miraba con sorpresa el momento.

Emiliano Aguilar defiende a su padre

No es secreto que la relación entre el cantante Pepe Aguilar y su hijo mayor Emiliano, no pasa por su mejor momento, aún así el joven salió en defensa de papá y si hermana Ángela Aguilar, quienes han enfrentado duras críticas desde el año pasado, cuando ella contrajo matrimonio con Christian Nodal.

"Mi papá es una buena persona, siempre lo he dicho. Siento que no se merece todo el 'hate' que le están tirando", dijo durante su participación en el podcast El Bordo entertainment.

Cuando habló del distanciamiento que hay entre ambos, Emilia explicó que es debido a su causa, ya que no ha querido hablar con él o verlo por una razón.

"Mi jefe, yo lo quiero un chingo. No hemos hablado en dos años y medio. No le quiero hablar ahorita y no es porque yo esté mal con él o porque lo odie. No quiero hablar con él ahorita porque quiero hacer esto (su carrera musical) solo. No quiero que me ayude nadie", agregó.

Imelda Garza habla de su suegra

Debido al proceso legal que hay entre Imelda Garza y su exsuegra Maribel Guardia, hay un distanciamiento entre ellas, aunque la viuda de Julián Figueroa compartió que sí ha tenido comunicación directa con ella.

"Vía los abogados no pero sí ha habido comunicación", expresó la joven.

De las ocasiones en que han tenido contacto, fue para rechazar su oferta de seguir recibiendo dinero de su parte, y aunque Imelda ha pasado momentos complicados, aseguró al programa De primera mano que es una persona emocionalmente estable.

"Puedo autorregularme y salir a delante , ahorita me está ayudando estar en la obra de teatro, ocupada en cosad artísticas", expresó.

Imelda, quien fue pareja de Julián Figueroa durante 10 años, admitió que no sabe si tanto ella como su hijo volverían a convivir como familia con Maribel Guardia.

"No lo sé, todavía no lo sé, tal vez después piense que sí, pero ahorita estoy indecisa en esa parte", dijo la actriz.

