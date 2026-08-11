La polémica por el comentario que Ese Pérez hizo a Masad Altamimi durante la más reciente gala de eliminación de "La casa de los famosos México" ya tuvo respuesta por parte de la producción.

Rosa María Noguerón, quien está detrás del reality, negó que se haya tratado de un comentario racista y celebró que ambos participantes ya resolvieron el conflicto dentro de la casa.

El momento ocurrió el domingo pasado, cuando el mexicano se posicionó frente al influencer árabe y, al cuestionar su participación en las tareas de limpieza, habló sobre su religión.

“Yo quiero que te vayas de la casa porque estás, pero para mí no. Yo entiendo que haces mucho ejercicio, pero nunca te he visto lavar el baño, nunca te he visto lavar una regadera. No sé si tu religión no te lo permita”, dijo Pérez durante la dinámica.

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Las declaraciones no solo ocasionaron la furia en Masad, también desataron una fuerte reacción en redes sociales. Y es que, algunos usuarios acusaron a Ese Pérez de haber realizado comentarios racistas.

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Cuestionada sobre la controversia durante la exposición fotográfica "Las Formas del Alma", Noguerón defendió la dinámica entre los habitantes y rechazó que el comentario de Pérez tuviera una intención discriminatoria.

“Son ellos los que están haciendo el juego dentro de la casa y son quienes levantan la mano cuando llega algún momento en el que se sienten incómodos. Yo no considero que haya habido ningún comentario racista”, afirmó la productora.

Noguerón explicó que la discusión no pasó a mayores y que, tras la confrontación, ambos participantes pudieron hablar y arreglar lo sucedido.

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“Creo que fue una discusión entre dos hombres, de igual a igual, en el que los dos se sintieron ofendidos y después lo arreglaron y se pidieron disculpas”, señaló.

Será mañana cuando los habitantes se enfrenten a unas nuevas nominaciones y entonces se revelará si las rencillas quedaron realmente atrás.

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