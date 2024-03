Rosa Gloria Chagoyán, de trailera a reina

Cuando se le pregunta a Rosa Gloria Chagoyán a qué superheroína admira, explica que a Juana de Arco, pero si se trata de héroes más actuales, definitivamente sería Lola la trailera, un personaje que en la década de los 80 la llevó a incursionar en un ámbito dominado por los hombres y a convertirse en una actriz de acción, cuando no era algo común como hoy.

“Mi época de Lola la trailera fue lo máximo. A mí lo que me gusta es romper esquemas, me gustó que mi Lola se convirtió en ícono de la liberación femenina, pero ella no fue la única, también está mi Guerrera Vengadora, Juana la cubana y La Rielera, cada una con distintas temáticas y personalidades, pero cada una valiente, defendiendo lo que creen y aman”, indica en entrevista con EL UNIVERSAL.

La actriz enfatiza que ella siempre ha buscado que a sus seguidoras les quede muy claro que no basta con querer, sino que es muy necesaria la preparación, para que cuando se presente la oportunidad, la aprovechen.

Entre las cosas que Lola le ha dejado a Rosa Gloria Chagoyán está la cercanía que tiene hasta el día de hoy con su público, a tal punto que ella amadrina a las nuevas generaciones de operadoras de tractocamiones, es decir, a las nuevas traileras que se capacitan en el Conalep, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) y la Asociación de Mujeres Operadoras de Vehículos de Carga.

“Apoyo a las mujeres, muchas de ellas son madres solteras, para que tengan trabajo. Hay muchas chicas que se están animando y yo las apoyo de esta manera. Para mí es un sueño hecho realidad.

“Cuando yo comencé a manejar mi tráiler todo mundo me criticaba, que porque cómo me atrevía a hacer eso, y ahora ya tenemos a muchísimas amigas traileras”.

También aplaude la lucha feminista, pero sin llegar al extremo de odiar a los hombres, porque ella los quiere y los respeta, por algo lleva casada 35 años con el director y productor Rolando Fernández.

“Las mujeres también necesitamos tener nuestro complemento, yo a ellos los amo pero siempre deben respetarnos y nosotras no permitir nunca el abuso”.

A la conquista de las plataformas

Rosa Gloria Chagoyán debuta en plataformas digitales al integrarse a la segunda temporada del reality Siempre reinas, el cual se estrenará este 19 de marzo por Netflix, donde comparte cuadro con sus colegas Lucía Méndez, Olivia Collins, Lorena Herrera y Dulce.

“Es más difícil convivir con mujeres (que con hombres), porque cada una tiene lo suyo”, dice.

La actriz decidió entrar debido a que cantará una canción al lado de sus otras cuatro compañeras, a quienes tiene años de conocer.

“Este tipo de realities son diferentes, hay partes que son muy lindas y que disfrutas muchísimo, pero tienen su dificultad, porque ya estar metida en un lugar con personas de diferentes carácteres es complicado. Lo que me da mucho gusto es que a un productor se le ocurra reunir personalidades como todas ellas y a mí”.

Entre las actividades que Rosa Gloria hizo en este reality, fue brindarle a sus compañeras la experiencia de subirse a un tráiler, aunque sólo una de ellas se atrevió.

Como siempre han sucedido las revelaciones en Siempre reinas, Chagoyán dice que hará lo propio, compartiendo experiencias donde muestre que esta carrera y la vida no siempre son color de rosa; además las otras reinas le harán un sueño realidad, una de las sorpresas de esta temporada.

Este no es el único trabajo que Rosa Gloria trae entre manos, ella y su hijo Emilio Daniel Fernández, quien es su mánager, están en pláticas con un par de plataformas para realizar la serie de Lola la trailera, la cual tendrá 10 capítulos, y un reality, proyectos que espera vean la luz este mismo año.