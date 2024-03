Fríamente, sin apasionamientos nacionalistas, pero sí con las estadísticas en la mano, las posibilidades de que el mexicano Rodrigo Prieto se alce este domingo con el Oscar a Fotografía, se complican.

El principal hándicap en contra es lo ocurrido esta semana en la entrega de premios de la American Society of Cinematographers (ASC), que anualmente reconoce a sus mejores miembros en el cine y la tv.

Esa noche, el gremio detrás de la cámara eligió como triunfador a Hoyte van Hoytema gracias a su trabajo en “Oppenheimer”, por encima de Prieto que llegó por “Los asesinos de la luna”.

Ahora ambos se medirán en la categoría de Mejor Fotografía del Oscar, aunque ahí la votación se abre a todos los integrantes de la Academia.

Desde 2013, el ganador de la ASC ha repetido en siete ocasiones en la ceremonia del Oscar, siendo entonces un buen termómetro del resultado final.

Pero la esperanza se agita si se ve los años de 2018 y 2022: en dichas premiaciones, la asociación reconoció, respectivamente, a Lukasz Zal y Mandy Walker por “Cold war” y “Elvis”, pero en la gran ceremonia las fanfarrias recayeron en el mexicano Alfonso Cuarón por “ROMA” y el británico James Friend, gracias a “I’m westen nichts Neues”.

Si se abre la estadística, entonces se verá que desde 1986, cuando la ASC entregó por vez primera su premio, han sido más veces las diferencias con el Oscar, que coincidencias.

De las hasta el año pasado 37 ocasiones, se puede ver que en 20 los resultados han sido distintos. Y si sólo se contabilizan las entregas del presente siglo, entonces la balanza está equlibrada con 12 cada uno de los ganadores.

Rodrigo Prieto, el único mexicano en el Oscar

Prieto busca por cuarta ocasión el premio de la Academia. La primera vez fue justo hace 18 años, cuando su look visual de “Secreto en la montaña” de Ang Lee, lo puso en la antesala del galardón. Luego estuvo en 2017 y 2020 por “Silencio” y “El irlandés”, respectivamente, ambas dirigidas por Martin Scorsese.

¿Qué dice Rodrigo Prieto sobre ganar el Oscar?

El pasado enero, cuando se dieron a conocer las nominaciones al Oscar, Rodrigo aseguró a EL UNIVERSAL que estaba tranquilo con lo que finalmente pasara.

“En el año hubo muy buenas películas y con trabajos fotográficos muy interesantes, no sólo de las nominadas, sino de las que no quedaron. Entonces (al Oscar) no lo considero una competencia porque simplemente el arte es subjetivo y es una decisión que tomarán los cientos de miles de miembros de la Academia y eso está fuera de mis manos. No sé qué criterio se tiene y no puede tomarse como una realidad de la calidad del trabajo que uno hace”, dijo a pregunta expresa.

