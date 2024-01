Rodrigo Prieto, el único mexicano en el Oscar

Rodrigo Prieto ha tenido un inicio de año trepidante: además de estar al 100% en la posproducción de Pedro Páramo, su primer filme como director; iluminar una ópera de Wagner y asistir a premiaciones como los Critics’ Choice Awards, ayer fue nominado al Oscar por su trabajo de cinefotografía en Killers of the flower moon (Los asesinos de la luna).

Es el único mexicano que optará en la segunda semana de marzo al premio de la Academia, en donde ya ha estado en tres ocasiones: la primera en 2006 por Brokeback mountain (Secreto en la montaña), con Silence (Silencio) en 2017 y en 2020 con The Irishman (El irlandés).

“Ya tenía planeado ver el anuncio (de nominaciones) pasara lo que pasara. Este año (2023) hubo muy buenas películas con trabajos fotográficos muy interesantes, no sólo de las nominadas, sino de las que no quedaron”, dice vía telefónica a EL UNIVERSAL.

“(Al Oscar) no lo considero una competencia porque simplemente el arte es subjetivo y es una decisión que tomarán los cientos de miles de miembros de la Academia, y eso está fuera de mis manos. No sé qué criterio se tiene y no puede tomarse como una realidad de la calidad del trabajo que uno hace”, comparte el cinefotógrafo a pregunta expresa.

La cinta dirigida por Martin Scorsese está ubicada en la década de los 20, y sigue a los asesinatos de miembros de la tribu originaria estadounidense Osage.

“Fue un trabajo arduo y de meternos a fondo dentro de la cultura para tratar de contar la historia lo más auténtica y respetuosa posible. Éramos ignorantes de ella, en especial en EU, pues la historia de los nativos americanos no se cuenta mucho y menos una trágica como esta”, explica.

La del Oscar es sólo es la cereza al racimo de nominaciones obtenidas en los últimos dos meses por dicho trabajo, luego de figurar en los Critics’ Choice Awards, donde la ganadora fue Oppenheimer, así como el anual de la Asociación de Cinefotógrafos de EU (ASC). Las nominaciones de la ASC y del Oscar son exactamente las mismas: Killers of the flower moon, Oppenheimer, Maestro, Poor things y El conde.

En el Oscar

Las nominaciones a la 96 entrega del Oscar no presentaron sorpresas. Oppenheimer lidera la lista con 13, seguida de Poor things, con 11 y Killers of the flower moon, 10. Las tres, junto con Barbie (con ocho nominaciones) y Maestro (siete), fueron contempladas en la máxima categoría de Película, que tiene 10 contrincantes.

En Dirección, a excepción de Greta Gerwig, directora de Barbie, y Bradley Cooper con Maestro, los restantes tres cineastas se verán las caras el próximo 11 de marzo durante la ceremonia de premiación.

Cooper, en contrapartida, fue considerado como Mejor actor, donde se medirá entre otros a Cillian Murphy de Oppenheimer y Paul Giamatti gracias a The holdovers (Los que se quedan).

En Actriz, sobresale la participación de Lily Gladstone, primera nativa americana en ser nominada en la historia de los premios, por su trabajo en Killers of the flower moon.

La realizadora chilena Maite Alberdi, conocida en México por El agento topo y la serie Libre de reír, de las primas Sofia y Saskia Niño de Rivera, alcanzó nominación en Documental por La memoria infinita.

Ryan Gosling, nominado a Actor de reparto por Barbie, dijo en un comunicado que “No hay Ken sin Barbie y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas más responsables de esta película tan celebrada. Estoy decepcionado”, esto debido a que ni actriz ni directora fueron consideradas.