A Dení Prieto Stock la asesinó el ejército nacional en 1974. La joven de entonces 18 años pertenecía al Frente de Liberación Nacional (FLN) y fue víctima de uno de los ataques más violentos que se dieron en el Estado de México por parte del gobierno, que estaba harto del movimiento guerrillero.

Su cadáver nunca fue entregado a sus padres y fue enterrada en una fosa del Panteón Dolores, de la que fue exhumada hasta 1981.

En los años 90, el subcomandante Marcos hizo alusión en un comunicado: “PD. Que regala memorias. El día de hoy, es el cumpleaños de Dení Prieto Stock (asesinada por el gobierno...) Todos la celebramos”.

Justo en una página del Gobierno de México se refieren a ella como un ejemplo por renunciar a sus privilegios y pelear por sus ideales por una sociedad más justa.

Dení era prima de Rodrigo Prieto, el cinefotógrafo mexicano nominado en cuatro ocasiones al Oscar, quien preparó lo que ahora es una miniserie sobre la vida de la joven, con título y en plataforma por definir, la cual sería su segunda incursión como realizador de proyectos grandes, tras la película Pedro Páramo.

“Es sobre los años 60 y 70, es una historia sobre la familia Prieto Stock. Dení, mi prima, se unió a la guerrilla en 1973; resultó muerta poco después. (La miniserie) sería sobre la historia alrededor de la familia y todo ese rollo”, adelanta Rodrigo Prieto.

“La dejé un poco de lado por Pedro Páramo, pero ahí sigue. Tendría de siete a ocho episodios. Tenemos escritos dos completos y ya tengo la estructura, ya está el paquete armado y estoy en esas, trabajando ahora con Talipot Estudios para echarlo a andar”, comenta el también fotógrafo de la película Barbie.

En espera de fecha de estreno, Regina Solórzano, quien ha producido The Dean dont hurt, de Viggo Mortensen, así como la ópera prima de Daniel Giménez Cacho, es una de las cabezas que se encuentran detrás del proyecto.

Inicialmente la serie comenzó a ser escrita cuando aún era un largometraje, por Alejandro Ricaño, pero luego Rodrigo decidió tomar el proyecto entre sus manos.

A la pantalla

La vida de Dení fue retratada anteriormente en el documental Flor de otomí, de su amiga Luisa Riley, estrenado en 2013, y que ganó el premio en la categoría de movimiento social en el Festival Contra el Silencio, Todas las Voces.

“La dirección ha sido un proceso muy bonito, con el equipo de Páramo se armó una fraternidad muy padre y quiero seguir dirigiendo, la miniserie sería algo de ello, pero también quiero seguir fotografiando”, indica Rodrigo.

En lo que avanza la miniserie, Prieto trabaja enteramente en publicidad para incorporarse al nuevo proyecto de Martin Scorsese, con el que ya ha colaborado en filmes como El lobo de Wall Street.

Originalmente habría sido uno alusivo a Frank Sinatra, pero éste se pospuso y Scorsese anda definiendo cuál será.

“Ya van varias películas que no hago, porque supuestamente ocurría la de Martin Scorsese, pero así es esto. Él me preguntó cuando estábamos en la promoción de Los asesinos de la luna, si todavía quería fotografiar, pensando que ya había dirigido, y dije que claro que sí”, indica.

Lo conocen por Taylor Swift

En México, dice, muchos jóvenes se le acercan no tanto por sus filmes, sino por ser el cinefotógrafo de Taylor Swift, la cantante que contabiliza más de 50 millones de álbumes vendidos y está cerca de las 200 millones de descargas digitales. Y le causa gracia.

Apenas en febrero, contendió en los premios de la Asociación de Cinefotógrafos de EU justo por su trabajo visual en “Fortnight”, videoclip de Taylor Swift.

“Es curioso, porque cuando estoy en México se me aproximan muchos jóvenes (pero) por Taylor Swift, preguntándome cómo es ella, pero bueno, está bien”, apunta el realizador.

“La verdad es que ella sí es una persona muy brillante, es la neta, es admirable, no sólo como cantante y empresaria, sino como ser humano, es una mujer hermosa en todo sentido, bellísima físicamente, pero tiene una generosidad y creatividad grande”, añade.

La era Trump

Con más de tres décadas viviendo en Estados Unidos, Rodrigo sigue sin creer que Donald Trump sea por segunda ocasión el mandatario de ese país.

“Prefiero no entrar en política, pero sí es un momento duro, difícil, no sé a dónde va a llegar. Al parecer hay temas de libertad de expresión que son coartados y eso es muy preocupante. (Hay) muchos temas, migración y tal, pero pareciera que es algo que no nos imaginábamos en un país como EU, en el que la democracia ‘no se qué’”, dice Prieto.

“Pero también es una muestra más del poder de los medios y la mercadotecnia y la verdad todo lo que es Fox News (Lara Trump, nuera del mandatario, tiene programa) en fin, sí ha sido un trabajo muy impresionante el que se ha hecho por la derecha en Estados Unidos, de promover sus temas, y han logrado convencer a la población de votar en contra de sus intereses”, agrega.