Reapareció Rodrigo Fernández, el hombre que se dijo era el hijo menor de Vicente Fernández. Hace 20 años el escándalo rodeó a la familia del "Charro de Huentitán" , pues salió a la luz que tenía un hijo extramatrimonial, fruto de una relación con la actriz Patricia Rivera, con quien actuó en la película "El arracadas", en 1978.

Rodrigo Fernández Rivera, nacido el 16 de abril de 1987, fue reconocido como hijo de Vicente cuando tenía cinco años de edad, estuvo cerca del resto de los hijos del cantante y convivió con la familia por más de 13 años.

Sin embargo, en el 2005 se reveló que siempre no era el hijo biológico del cantante tras hacerle una prueba de ADN, pues debido al secuestro de Vicente Fernándes Jr., los hijos del intérprete de "Tu maldito amor", tuvieron que someterse a estudios como parte del trámite para un seguro antisecuestro.

Al revelarse que Rodrigo no era hijo de Vicente, fue expulsado del racho y ya no existió la convivencia familiar, aunque Chente no le quitó su apellido.

Rodrigo Fernández agradeció a Vicente el cariño que le dio en su momento, cuando pensaba que era su hijo. Era diciembre de 2005. Hemeroteca EL UNIVERSAL.

¿Qué dijo Rodrigo Fernández sobre Chente?

A dos décadas del escándalo que lo tuvo en el centro de las críticas, Rodrigo Fernández reapareció y fue cuestionado sobre su sentir por la muerte de Vicente, a quien creyó por un tiempo su padre, en 2021.

"Por supuesto (me dolió), como a todos los mexicanos, un extraordinario cantante, un ídolo nacional y para allá vamos todos, es cuestión de tiempo", dijo al programa "Venga la Alegría".

Rodrigo dijo que la experiencia de creer que era hijo de Vicente y que finalmente no lo fuera, lo ha tomado como una experiencia que lo fortaleció como padre de tres hijos.

Rodrigo Fernández con su madre, la exactriz Patricia Rivera. Fotos: Programa "Venga la Alegría".

"A mí me fortaleció para ser un extraordinario papá y disfrutar a mis hijos bien hermoso, estoy feliz, es la plenitud de mi vida, muy contento, muy agradecido con la vida; cuando la vida te da cosas buenas, malas es para aprender y para avanzar".

Su paso por la música, que lo llevó a sacar un disco a los 19 años, llamado “El pecado más bello”, sólo le dejó bellos recuerdos:

"Con esta historia de la cantada, como una anécdota maravillosa que me fortaleció y que me hizo conocer gente maravillosa", expresó sonriente.

Su madre, la exactriz Patricia Rivera lo acompañaba y compartió que retiró del mundo del espectáculo en 2018, y que actualmente se la pasa disfrutando de sus nietos y viajando, y aunque disfruta mucho de estos momentos, admite que la vida en la farándula también fue maravillosa.

"Todo tiene su tiempo, ya fueron muchos años", dijo.

Vicente Fernández tuvo cuatro hijos con su esposa, María del Refugio "Cuquita" Abarca, a saber: Vicente Jr., Gerardo, Alejandro y Alejandra, esta última es su hija adoptiva.

