Por primera vez en la historia de la música mexicana, Vicente Fernández llega al público en un disco de música de banda, un género que disfrutaba pero que decidió no lanzar en vida para cuidar la economía de sus fanáticos.

Así lo explica el hijo del Charro de Huentitán, Vicente Fernández Jr. que su padre evitó este tipo de proyectos porque implicaban giras con producciones más costosas.

“Él cuidaba mucho la economía de sus fanáticos. Cuando lanzaba un disco era con la intención de que la gente fuese a escucharlo en vivo, de que pudieran ir a verlo sin realizar un gasto tan importante. Sacar un disco de banda hubiese implicado una producción en vivo más cara, por eso decidió no lanzarlo”, dice en entrevista para EL UNIVERSAL.

Sin embargo, en un momento en el que el género regional mexicano domina las listas de reproducciones en México y, por momentos, ha dominado las del mundo, ven una oportunidad para que el público no se quede con las ganas de escuchar a Vicente en este género.

“Es una gran oportunidad para que la gente lo conozca en esta faceta que a él también le gustaba mucho. Además, fue producido por Alberto Lizárraga (La Adictiva), una persona que conoce mucho de este mundo y que nos ayudó, nos nutrió, y estamos muy contentos con el resultado, y de mantener vivo el legado de mi padre”, indica.

Una parte importante para Vicente Fernández Jr. es aclarar que todos los temas de este disco fueron grabados originalmente por el ídolo ranchero mientras aún estaba con vida, sin recurrir a tecnología actual para “revivirlo”.

“No hay nada de inteligencia artificial. Es algo que a los fans les inquietaba mucho saber, pero no, nosotros no recurrimos a eso, porque fue un disco que mi padre dejó grabado entre 2010 y 2011, pero que por uno u otro motivo no vio la luz. Todas son canciones grabadas con su voz”, subraya.

Entre las canciones que componen este disco, que ya está disponible en plataformas digitales desde este 29 de noviembre, se encuentran “Mi gusto es”, “El sinaloense” y “Una mujer casada”, que fueron emblemas que Vicente Fernández eligió grabar en vida.

“Son canciones que para él fueron muy significativas, y nuestra labor únicamente fue respetar el trabajo que él ya había dejado, y pulir la producción en postproducción”, explica el también cantante.

Ante el auge de los corridos tumbados, que abordan temáticas distintas a las que Vicente Fernández solía interpretar, su hijo asegura que no está en contra de este fenómeno. Aunque considera ideal que las nuevas generaciones se acerquen a temas relacionados con el amor y la música tradicional, como lo hacía su padre, respeta que existan opciones para todos los gustos.

“El sol sale para todos. Yo no estoy en contra de los corridos tumbados ni de cualquier otro género. Hay opciones para todos y esto lo hacemos precisamente para que el público tenga otra opción. A quien le guste, bienvenido”, aclara.

Este es el primer lanzamiento póstumo de Vicente Fernández, pero su hijo no descartó que más adelante presenten otros.