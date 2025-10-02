El cantante Rodrigo de la Cadena ha tomado como estandarte el bolero, un género que busca posicionar de nueva cuenta entre el gusto de las nuevas generaciones, pero no quiere hacerlo de manera forzada para que no lo rechacen.

“A los jóvenes no les gusta que les digan qué hacer, no puedes imponer reglas o decirles que esto es mejor; los adultos deben darles la opción de que conozcan algo, no por imposición, debe ser como abrir un álbum de fotos y contar anécdotas”, explicó Rodrigo.

Por eso cada vez presenta un show diferente en el que el bolero siempre luzca mejor, como el concierto que hará en el Auditorio Nacional el 9 de noviembre.

“El primero de mi vida y seguramente será inolvidable para todos los que me quieren. Tenía que hacer algo distinto a lo que he preparado en el Metropólitan o el Teatro de la Ciudad, todos los que he preparado cada año son diferentes; éste debía tener una justificación histórica, en cuanto a la transmisión de la cultura”.

El concierto se llevará a cabo apenas unos días después de la celebración de Día de Muertos, esto le ayudó al también productor a elegir el repertorio y el significado que le iba a dar a cada tema.

“La Sinfonía de la Memoria es un altar musical en ofrenda a los grandes personajes de la música, y que ya no están. Así como le ponemos su vela al abuelo, creo que falta poner en estos altares una ofrenda a quienes nos han hecho cantar a través de generaciones; elegí a los 11 compositores mexicanos más destacados del siglo XX: Álvaro Carrillo, María Grever, Emma Elena Valdelamar, Consuelo Velázquez, Vicente Garrido, Luis Demetrio, Agustín Lara, José Alfredo Jiménez, Juan Gabriel, Roberto Cantoral y Armando Manzanero”.

Rodrigo de la Cadena estará acompañado de una orquesta sinfónica, compuesta por casi 100 músicos y el coro de Los Miranda; interpretará melodías como “Bésame mucho”, “Solamente una vez”, “Sabor a mí”, “Cuando vuelva a tu lado”, “El triste”, y “Régalame esta noche”; lo hará en solitario, no tendrá invitados.

“Mi carrera es diferente a la de de otros artistas que se presentan en foros más grandes; he tenido que ir paso a paso, he hecho una carrera de resistencia, lo que me ha permitido conquistar audiencias y decir hoy ¡hágamoslo!”