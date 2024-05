Roberto Duarte responde a la polémica sobre serie de Paco Stanley: "las leyendas son del pueblo"

"¿Quién lo mató?", serie que aborda el asesinato de Paco Stanley, se ha convertido en una de las producciones más polémicas de este año, y es que con la salida de sus primeros dos capítulos, ya ha generado todo tipo de reacciones en las redes sociales y entre los verdaderos involucrados en el caso.

Mario Bezares ha sido uno de los mayores detractores de este proyecto, incluso, horas antes de su estreno envió un comunicado a Prime Video, plataforma detrás de su creación, para que la frenara o de lo contrario tomaría acciones legales por el uso indebido de su imagen, revictimización y daño moral.

Hasta el momento, la empresa de streaming no ha respondido al conductor; sin embargo, quien sí habló al respecto fue su protagonista, Roberto Duarte, el encargado de interpretar a Paco en la ficción. El actor reconoció que esta historia puede tocar susceptibilidades, pero al formar parte de una leyenda, como lo era Stanley, pasa a ser un asunto de dominio público.

"Paco se convirtió en una leyenda y las leyendas le pertenecen a los pueblos, ¿por qué? porque están fundamentadas en mitos y los mitos nos construyen como sociedad, nos involucran a todos porque nos representa algo", dijo.





Foto: Prime Video





Duarte también aseguró que comprende la molestia de Bezares o de la misma familia Stanley; pero al formar parte de algo que trascendió a esos niveles, ellos también deben asimilar que sus nombres siempre saldrán a relucir: "entiendo su posición, pero les tocó. Les tocó vivir eso y todo lo que se diga de una leyenda lo que hace es alimentarla y hacerla más grande todavía", agregó

Asimismo, aseguró que dentro de la serie no existe nada que no se haya dicho antes y, sea a manera de ficción o se apegue a la realidad, el público ya lo sabe: "Se ha hablado tanto, se ha escrito tanto... los mismos involucrados han publicado libros, han hablado de eso (por) 25 años que está es una versión más de todas esas versiones, ficcionado, pero es algo que todos ya sabemos".





Roberto Duarte da vida a Paco Stanley en la serie. Foto: Prime Video





Respecto a los problemas legales que puedan o no darse, el histrión fue tajante al señalar que no es la persona adecuada para hablar del tema: "Yo soy un actor contratado para interpretar un personaje, entiendo que sea un tema susceptible, pero no es un tema que a mí me compete, no es algo que esté en mis manos; y en ese sentido es algo que entre los involucrados pueden ver con la producción. Yo no soy la persona indicada", finalizó.

Lo que sí destacó, es que cada uno de los actores dio lo mejor de sí y tuvo un gran compromiso con el proyecto.

Paco Stanley perdió la vida el 7 de junio de 1999 en un atentado directo, por lo que, desde entonces se han manejado todo tipo de especulaciones al respecto; sin embargo, hasta el día de hoy no hay responsables en el caso.









