Ricardo Pérez y Slobotzky, la Cotorrisa, reflexionan sobre la depresión y recomiendan la terapia psicológica

Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky, quienes han conformado uno de los dúos más populares de la comedia actual, asistieron al programa de youtube de Yordi Rosado donde hablaron acerca de la importancia de la terapia psicológica.

Ambos comediantes aparecieron en el famoso programa de entrevistas por segunda ocasión para hablar acerca de sus logros en lugares como el Auditorio Nacional y la Torre Eiffel, pero uno de los momentos más personales se tocó cuando Yordi cuestionó a Ricardo sobre su salud mental, pues él ha hablado con anterioridad sobre la depresión que enfrentó cuando, estando en la universidad en Canadá, estudiando mercadotecnia comenzó a sentirse muy triste por no seguir sus sueños en el mundo artístico.

“Nunca me he vuelto a caer como me llegue a caer hace unos ocho años, pero de repente eso es luego lo frustrante que a veces llegan momentos en los que dices ‘¿por? y solito te regañas y dices ‘¿con qué huevos te la estás pasando mal? si esto está bien y esto también, a veces hasta te da verguenza decirle a la gente ‘me la estoy pasando mal’ porque ni tu sabes razonar que es lo que me trae así, si esto esto y esto están padrisimos”, dijo Pérez.

Leer también: Salinas Pliego y "La Cotorrisa” siguen de “pleito”: “no es lo mismo invocar al diablo...”

A lo que su compañero completo con una recomendación para los espectadores, pues aseguró durante toda la entrevista, que él es partidario de la salud mental con más insistencia desde que aprendió los beneficios junto a su esposa, que es psicóloga.

“Lo que más puedo recomendar en mi vida es ir a terapia”, señaló Slobotzky.

“El mantenimiento del cerebro, ir a terapia, encontrar tus pedos (problemas), afrontarlos, saber de dónde vienen, desmenuzar el problema de raíz, te ayuda a sanar un chingo de cosas que no sabías por qué estabas así.. eso a mi me ha ayudado muchísimo, claro que hay veces que te da down y te cuestionas todos los pedos de la vida, pero la terapia te ayuda a encaminar el pedo, a tener otra opinión, eso a mí en lo personal y a Ricardo que no ha caído en ocho años, es porque si ayuda”, completó.

Y lo que ambos destacaron fue el apoyo que han aprendido a brindarse después de cinco años de carrera juntos con un proyecto que además de stand up, incluye canales de youtube donde tienen más de 2 millones de seguidores.

“Más que nos tengamos que decir me esta llevando la chingada, sabemos”, expresó Ricardo.

Y entre otros temas, contaron cómo han cambiado sus experiencias conforme su fama en internet ha crecido y cómo fue su participación en el reality de cocina “Divina comida”, donde compartieron con Susana Zavaleta y Eduardo Videgaray.

“Si les gustó el programa hagan un hashtag y que saquen esa misma cena, la versión para adultos, porque es programa para la familia”, dijo Pérez. “Cortaron 80% de lo que se dijo, la estábamos pasando increíble pero como es un programa familiar, la producción se quería proteger”, confesó José Luis.

Leer también: ¿Qué es La Cotorrisa, el podcast que divide opiniones en redes?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.





mahc