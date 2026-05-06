El cariño y la complicidad que nació hace 38 años entre el cantante venezolano Ricardo Montaner y el público mexicano, sigue tan fuerte como el primer día y quedó de manifiesto la noche del martes, cuando el intérprete se presentó en el Auditorio Nacional, cómo parte de su gira "El último regreso".

Faltando 10 minutos para las 21 horas, un grupo de 12 músicos apareció en el escenario para dar la introducción al show. Entonces, a los pocos segundos hizo acto de presencia Ricardo Montaner en el Auditorio Nacional, vestido con un smoking negro, pero sin corbatín y con sus característicos tenis blancos; de inmediato comenzó con un clásico, "Yo que te amé".

Los años 90 estuvieron de regreso cuando el cantante venezolano interpretó temas como "Será", "A dónde va el amor", "Castillo Azul", "El poder de tu amor" y "La cima del cielo", lo que de inmediato puso a cantar al público en la Ciudad de México.

“No tengo un discurso escrito para decirles, sólo dejo que las cosas vayan fluyendo según lo que me suceda acá arriba en las primeras canciones, y a juzgar por eso puede ser una de mis mejores noches”, dijo Ricardo Montaner.

Después compartió que, justo antes de salir al escenario, le dieron la noticia de que se había abierto una nueva fecha en CDMX como parte de su gira "El último regreso", programada para el 4 de agosto, algo que lo tenía muy contento. Tras esto, siguió con el tema que da nombre a su tour, "El último regreso".

“¿Le gustó?”, dijo Montaner, y luego recordó que en su visita anterior al Auditorio Nacional, hace cuatro años, algunos fans le reclamaron por no cantar suficientes clásicos. Para saldar esa deuda, ensayó con su banda un medley especial horas antes del concierto.

Entonces, como si estuviera en una bohemia entre amigos, Ricardo se sentó ante el micrófono con una taza de té caliente y, entre sorbo y sorbo, cantó con sus fans éxitos como "Sólo con un beso", "La mujer de mi vida", "Ojos negros", "Yo sin ti", "Yo puedo hacer", "Convénceme", "Resumiendo" y "Quisiera".

A mitad del concierto, Ricardo Montaner y sus músicos encendieron la fiesta con "Cachita", poniendo de pie al público para bailar. Luego remató con "La Conga", desatando la euforia de los asistentes, que respondieron moviendo los brazos al ritmo de la música.

El grito de “otra, otra” comenzó a escucharse en la sala, acompañado de silbidos para que Montaner regresara al escenario, el cual había abandonado tras interpretar "Me va a extrañar". Cuando sus músicos volvieron, se colocaron al frente junto a las coristas, y poco después se integró nuevamente el cantante.

La gente lo acompañó a cantar "El último lugar del mundo", "Cuando nacen amores" y "Aunque ahora estés con él", en uno de los momentos más románticos del concierto.

“Les voy a cantar una canción nueva… se llama "Para que seas feliz"”, anunció Montaner, al explicar que el tema, grabado en regional mexicano junto a Edén Muñoz, apenas tenía dos semanas de haber sido lanzado. La apuesta funcionó: el público recibió la canción con fuertes aplausos.

Temas como "Déjame llorar", "Gloria de Dios" y "Tan enamorados" cerraron el concierto, en el que el público se levantó de sus butacas para brindar un aplauso prolongado a Ricardo Montaner, visiblemente emocionado.

“¡Gracias México!”, gritó el cantante al despedirse. Después repartió playeras y abandonó el escenario bailando, satisfecho tras una noche que confirmó su conexión con el público mexicano.

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