A casi una semana de que el actor Quinton Aaron fuera hospitalizado de emergencia por un colapso, su estado de slaud ha vuelto a ser tema de conversación.

Y es que, por fin se revelaron las causas que llevaron al protagonista de “Un sueño posible”, a terapia intensiva y estar conectado a soporte vital.

A través de con un comunicado oficial, la familia de Aaron informó que el actor sufrió un derrame cerebral espinal, una condición poco común que ocurre cuando el flujo sanguíneo hacia la médula espinal se ve interrumpido.

En el texto, retomado por el portal estadounidense "TMZ", también se explica que, aunque Aaron continúa internado, se encuentra alerta, consciente y en proceso de recuperación; echando abajo los rumores que lo reportaban como grave.

“Reconocemos que han oído hablar de la condición de Quinton Aaron. Agradecemos el inmenso amor, apoyo y oraciones que ha recibido en los últimos días”, señalaron.

Asimismo pidieron al público y a los medios que únicamente se tome como válida la información emitida directamente por ellos, para evitar especulaciones.

El comunicado incluye además un llamado al respeto de la privacidad del actor, subrayando que difundir datos médicos sin consentimiento podría tener consecuencias legales, al tratarse de una violación a las leyes de confidencialidad médica.

Quinton Aaron ha permanecido hospitalizado durante aproximadamente una semana, tras sufrir una caída en su casa. Según reportes previos, estuvo conectado aun respirador.

