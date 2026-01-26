Más Información

Luego de que se diera a conocer que el actor Quinton Aaron había sido hospitalizado de emergencia tras una caída en su casa, nueva información sobre su estado de salud ha salido a la luz.

De acuerdo con TMZ, el intérprete de Michael Oher en la cinta "Un sueño posible" permanece internado y con soporte vital.

Aaron fue llevado a un centro de salud en Atlanta hace cuatro días. Según declaraciones de la esposa, todo comenzó cuando Quinton despertó con dolor en cuello y espalda, que inicialmente atribuyó a una mala postura al dormir. Días después, mientras subía las escaleras de su casa, perdió la sensibilidad en las piernas y cayó.

Fue su esposa, Margarita, quien logró auxiliarlo y posteriormente llamó a emergencias para pedir ayuda. Durante el traslado al hospital, reveló el medio estadounidense, Aaron perdía y recobraba la conciencia, hasta que los doctores le recomendaron colocarlo en soporte vital.

Aunque hasta ahora el diagnostico era desconocido, la familia del actor explicó que los doctores le detectaron una infección en la sangre y continúan realizándole pruebas para determinar el origen.

Margarita también explicó que el panorama no es tan desalentador, ya que los dispositivos médicos no realizan todo el trabajo y Aaron respira parcialmente por sí mismo.

El actor lleva cuatro días hospitalizado y, pese a su estado crítico se mantiene firme: “Es un luchador. Está mostrando mucha mejoría. Todos tenemos fe en Dios en que saldrá de aquí totalmente recuperado”, dijo a TMZ.

Esta no es la primera vez que Quinton enfrenta complicaciones de salud, en marzo de 2025 fue atendido de emergencia en California por fiebre y tos con sangre, mientras que en2019 enfrentó una infección severa de las vías respiratorias.

