A una semana de que se reportara el fallecimiento de Nicky Katt, nueva información ha salido a la luz.

Fuentes del departamento de policía de Los Ángeles reveló que el actor murió por suicidio, de acuerdo con información publicada por TMZ.

Katt fue encontrado sin vida en su departamento el pasado 8 de abril, y según los reportes oficiales, el cuerpo estaba colgando.

Lee también Nicky Katt, actor de "Dazed and confused", muere a los 54 años

El medio también explicó que fue su casero quien descubrió la escena. Días antes, había visitado a Katt para recordarle el pago del alquiler, pero no volvió a saber de él.

Al regresar cinco días después, encontró la puerta abierta. Dentro del departamento, halló el cuerpo del actor colgado en su habitación.

De acuerdo con las autoridades, Katt llevaba muerto más de un día cuando fue encontrado. No dejó ninguna nota que explicara los motivos de su decisión. Tampoco se han dado a conocer antecedentes de salud mental o conflictos recientes que pudieran haber influido.

Nicky Katt tenía 54 años al momento de su muerte.

Durante los años 80 y 90 fue un rostro bastante recurrente en el cine y la televisión. Participó en series como "Friends", "La ley y el orden" y "Monk", además de tener algunos papeles destacados en cintas como "Sin Cit", "Escuela de rock" y "The way of the gun".

Su personaje más recordado es probablemente Clint Bruno, el tipo rudo de Dazed and Confused, una cinta que con el tiempo se volvió de culto y en la que compartió créditos con Ben Affleck, Matthew McConaughey y Mila Jovovich.