Reportan supuesta orden de aprehensión en contra de El Mimoso, esto es lo que se sabe

A inicios de este año, Luis Antonio López, mejor conocido como El Mimoso, se vio envuelto en el escándalo cuando su expareja, Elena Delfín, lo acusó públicamente por la presunta violencia doméstica, emocional y psicológica que vivió, durante años, junto al exvocalista de El Recodo.

El cantante, de inmediato, negó los señalamientos en su contra; sin embargo, Delfín ya había entablado un proceso legal en su contra y aunque éste no ha iniciado formalmente, ya pinta bastante mal para el cantante

Y es que, de acuerdo con información revelada en el programa "Siéntense quien pueda", el Mimoso se encuentra en la mira de las autoridades de Nuevo León, pues no solo no asistió a la audiencia, sino que es la tercera vez que se niega a comparecer frente al juez.

"Tenía que presentarse el viernes. Por tercera vez no lo hizo, por lo tanto no arrancó el juicio", dijo el conductor Alex Rodríguez.

Lee también "Mimoso", exintegrante de El Recodo, enfrenta acusación de su esposa por violencia

Este hecho podría costarle su libertad, pues según datos proporcionados por el abogado de Delfín, serían solo cuestión de horas para que se emitiera una orden de aprehensión contra el músico: "El abogado de su exesposa acaba de decir que van a girar, en las próximas horas, una orden de aprehensión; esa decir, a partir de este momento, la policía lo va a buscar y podría entrar a prisión", agregó el presentador.









Hasta el momento, Mimoso no se ha pronunciado al respecto y la Fiscalía del estado no ha confirmado si existe o no esta orden.

Cabe destacar que los problemas entre el músico y su expareja tiene ya varios años, pues ella misma reveló que ya lo había denunciado en un par de ocasiones, pero las autoridades se habían negado a actuar.

Por su parte, Luis Antonio aseguró que dicho pleito derivaba de un tema económico, pero que lucharía por limpiar su nombre y hacer justicia.

Lee también "El Mimoso" responde a las acusaciones de violencia de su esposa: “es un problema económico”