"El Mimoso" responde a las acusaciones de violencia de su esposa: “es un problema económico”

"Nunca me atrevería a tocar de esa manera a una mujer", expresó el exvocalista de la banda El Recodo, Luis Antonio López “Mimoso”, como respuesta a las declaraciones que su todavía esposa, Mariana Delfín, hizo en las redes sociales y en las que lo acusaba de violentarla física y psicológicamente.

Mediante un video que publicó en sus redes sociales, el cantante no solo negó los señalamientos en su contra, los cuales calificó como graves; sino que aseguró que jamás se atrevería a dañar a Delfín ni a ninguna otra mujer.

"Que Dios, en este momento, me quite la vida si yo he tocado ni a ella ni a nadie en la vida. Esta es una acusación muy fuerte en mi contra. Jamás me atrevería a hacerle un daño a una mujer”, relató en la grabación.

Lee también "Mimoso", exintegrante de El Recodo, enfrenta acusación de su esposa por violencia

Sobre las razones que llevaron a Delfín a denunciarlo en las plataformas, "Mimoso" prefirió no ahondar en detalles, pero sí aclaró que se tratan de conflictos económicos y no de otra índole como aseguró su aún pareja sentimental: "Creo que más que el problema físico y psicológico, el problema es económico, y la verdad tuve que poner un alto”, agregó.





A mi público les prometo que no les voy a fallar Publicada por El Mimoso en Martes, 16 de enero de 2024





¿De qué se le acusa al "Mimoso"?

El cantante de regional mexicano se convirtió en tendencia esta mañana, luego de que comenzara a circular un video en las redes sociales donde su esposa lo denunciaba públicamente por presunto violencia.

“Hola, soy Mariana Delfín Valdez. Me expongo porque no sé qué hacer, llevo meses siendo violentada físicamente, psicológicamente y emocionalmente por mi aún esposo, Luis Antonio López Flores”.

Pero, antes de realizar los señalamientos públicos por temor a su integridad, Mariana aseguró que denunció en dos ocasiones al famoso ante las autoridades de seguridad de la ciudad Monterrey, Nuevo León: "hay dos denuncias interpuestas y las autoridades han hecho caso omiso”, señaló.

Cabe destacar que EL UNIVERSAL intentó contactarse con Luis Antonio para obtener su parte en los hechos; sin embargo no hubo respuesta.

Lee también "El Mimoso" dedica canción a Rubí por sus XV años