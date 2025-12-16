Más Información

Fallece Eduardo Hurtado, el poeta que hizo resonar la memoria

Centros culturales, librerías y museos de la UNAM cierran por vacaciones de invierno; descubre cuáles

Sin dinero, la investigación de fósiles de dinosaurios

“La catalanidad en México está infiltrada”: José María Murià Rouret

Secretaría de Cultura, 10 años de una política centralista

Laura Restrepo ya no asistirá al Hay Festival Cartagena por la participación de María Corina Machado

Londres, 16 dic (EFE).- han cancelado los planes para una que preveían para 2026 en el Reino Unido y varios escenarios en Europa, según reporta este martes el diario The Sun y confirma igualmente la revista "Variety", que citan a dos fuentes cercanas a la banda.

La gira no había sido oficialmente confirmada, pero en todo caso el guitarrista (que cumple 82 años el jueves próximo) hizo saber al grupo que no podía comprometerse con un proyecto que exige un gran despliegue de energía, ahora que reconoce sufrir de artritis desde hace tiempo, señala "The Sun".

La gira iba a durar cuatro meses, con conciertos multitudinarios en grandes estadios, de manera similar a su gira anterior de 2024 titulada Hackney Diamonds.

"Variety" recuerda que Richards apareció en público el mes pasado en el Soho neoyorquino, durante una breve actuación de tres canciones en la que aparentó estar en forma, pero apunta que esto no tiene nada que ver con el desgaste que supone una gira de varias semanas, de país en país y de estadio en estadio.

El cantante Mick Jagger tiene 82 años y el bajista Ronnie Wood tiene 78. El baterista original de la banda, Charlie Watts, murió en 2021 y fue reemplazado por Steve Jordan.

