Adiós a Arnoldo Kraus, pensador de la bioética

Las Morismas de Bracho obtienen Récord Guinness; es la representación histórica más grande del mundo

Cinco libros para conocer la obra de Arnoldo Kraus

Amigos y colegas despiden a Arnoldo Kraus, el gran humanista

"Despertares" acerca la danza a la población mexicana; un esfuerzo de Isaac Hernández y sus hermanos

Filología y nazismo, por Christopher Domínguez Michael

Esta mañana, reportó la presunta detención de la conocida como "la". El periodista informó que la joven habría sido remitida al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, "el Torito", por conducir en aparente estado de ebriedad. Sin embargo, la influencer ya compartió contenido en sus redes, sugiriendo que desconoce de qué están hablando.

Fue a las 9:00 horas de esta mañana que, el comunicador, a través de su cuenta de X, @c4jimenez, reportó que Beba Montes habría sido remitida a "el Torito" durante la noche.

Jiménez indicó que Beba habría sido detenida, mientras conducía a la altura de el Palacio de los Deportes, para que se le realizara una prueba en el alcoholímetro.

Lee también:

"Detienen y encierran a la hermana de Gala Montes, Crista Fernández Montes de Oca, "la Beba", fue detenida ayer por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México".

En el tuit, el periodista pluraliza el verbo "arrestar", sugiriendo que Montes no se habría encontrado sola.

"Las arrestaron en un punto del alcoholímetro, cerca del Palacio de los Deportes; manejaba ebria, fue emitida al Juez Cívico y encerrada en el Torito", escribió.

Lee también:

Como respuesta a esta publicación, Beba publicó, hace sólo unos minutos, una historia de Instagram, donde sugiere que no sabe de qué se está hablando y que, ha pasado una mañana tranquila, afirmando que llevó a Alabama, su hija, a su primer día de clases.

"Oigan, ¿qué desmadre traen?, yo ya hasta fui a dejar a mi hija a la escuela, me regresé a dormir, ando aquí con el Bruno (su perrito)", dijo, mientras su pareja, Itzel Lechuga, aparecía en la imagen, acostada a su lado.

No queda claro si, Montes, compartió el video luego de salir del "Torito" o qué es lo que sucedió, pues la joven se limitó a sugerir que su día transucrría con normalidad.

