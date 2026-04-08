Los contratos laborales de intérpretes y actores de doblaje deberán incluir condiciones y el pago correspondiente por uso de su imagen o voz si estos son usados por sistemas de inteligencia artificial u otras tecnologías.

Lo anterior es una modificación establecida en el artículo 305 bis de la Ley Federal del Trabajo y una de las siete que el pleno aprobó, por 368 votos a favor y 104 abstenciones del dictamen de reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley Federal del Trabajo, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El proyecto ya fue enviado al Senado de la República y los cambios al (proyecto) original del Ejecutivo fueron presentados por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal.

Uno de estos propuso eliminar además las multas, de hasta 586 mil pesos, por uso de imagen y voz sin permisos, planteado en el artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo.

“La ocasión pasada que estuvimos hasta el jueves, había entre las curules compañeros que vinieron a cabildear, de la radio, la televisión, actores, de doblaje, intérpretes, y había inquietud por aprobarla en los términos; de ahí surge la inquietud de proponer estas modificaciones a siete artículos que son indispensables para dar certeza jurídica y mejor trato a quienes se dedican a esta actividad”, dijo Monreal.

En el artículo 87 de la Ley Federal del Derecho de Autor se establece que no se considerará violación a los derechos, cuando el uso de la imagen o la voz se realice con fines de parodia, sátira o imitación creativa.

En el artículo 121 de la misma ley, se añadió que “cualquier clonación o suplantación de la voz o imagen realizada con sistemas de inteligencia artificial o cualquier otra tecnología que resulten en generación de clones de sus interpretaciones o que simulen su voz de manera identificable, requerirá de un acuerdo previo y por escrito entre las partes”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.