Más Información

El encuentro de Belinda y Cazzu y la victoria de Fátima Bosch como Miss Universo, en los memes de la semana

El encuentro de Belinda y Cazzu y la victoria de Fátima Bosch como Miss Universo, en los memes de la semana

"Hemos pasado de las divisiones ideológicas a las identitarias": entrevista con Amin Maalouf

"Hemos pasado de las divisiones ideológicas a las identitarias": entrevista con Amin Maalouf

“Un error que populistas instrumentalicen nuestras nostalgias”: Dan Lungu, escritor rumano

“Un error que populistas instrumentalicen nuestras nostalgias”: Dan Lungu, escritor rumano

Contra el eco de los falsos nacionalismos: entrevista con la escritora eslovaca Lucia Duero

Contra el eco de los falsos nacionalismos: entrevista con la escritora eslovaca Lucia Duero

“No quiero olvidar la caída del Muro en 1989”: Antje Rávik, escritora alemana

“No quiero olvidar la caída del Muro en 1989”: Antje Rávik, escritora alemana

Noche de estreno: un cuento de Bruno Vieira Amaral

Noche de estreno: un cuento de Bruno Vieira Amaral

Atizapán de Zaragoza, Méx.— Trabajadores del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Atizapán de Zaragoza (Sapasa), en coordinación con la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM), realizaron el reemplazo de un tramo de la tubería del Sistema Barrientos, luego de que una fractura a la altura de la colonia San Miguel Xochimanga provocó la inundación de al menos 30 viviendas.

Durante el domingo, los trabajadores continuaron la remoción de tierra para ubicar la fuga y retirar el tubo de 72 pulgadas que reventó. Una vez localizado, procedieron a desmontarlo y colocaron un nuevo tramo mediante trabajos de soldadura.

En tanto, personal de Sapasa, así como de Protección Civil y Bomberos continuaron apoyando a los vecinos afectados con la limpieza de sus hogares.

Fue entre las 4:30 y 5:00 horas del sábado 22 de noviembre cuando el tubo del sistema reventó, lo que ocasionó que el agua se desbordara hacia los hogares ubicados en las calles Cerrada de los Naranjos, San José y Sandía.

El agua entró con tal fuerza que los vecinos apenas tuvieron tiempo de mover algunas de sus pertenencias. “En menos de 20 minutos ya estábamos inundados”, narró Mauricio Bautista, uno de los habitantes afectados.

Mauricio dijo que los daños materiales fueron inevitables. “El auto está dañado; no lo hemos querido encender por la misma situación. Los muebles quedaron bajo el agua y tuvimos que sacarlos para que se secaran”.

El municipio envió camiones para recolectar escombros e inició el censo de casas afectadas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pepe Aguilar defiende a Ángela con fuerte reclamo a las mujeres: “Dejen de fregarse entre sí”. Foto: AP / The Grosby Group

Pepe Aguilar defiende a Ángela con fuerte reclamo a las mujeres: “Dejen de fregarse entre sí”

Reacción de Andrea Meza se hace viral: “No puede ocultar que la corona no era para México”, dicen. Foto: EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT / EFE

Reacción de Andrea Meza se hace viral: “No puede ocultar que la corona no era para México”, dicen

Maite Perroni se defiende tras críticas sobre su cuerpo “Peso72 kg y eso que no me viste cuando pesaba 94”. Foto: Instagram @maiteperroni / TikTok @gobiernosv

Maite Perroni se defiende tras críticas sobre su cuerpo: “Peso 72 kg y eso que no me viste cuando pesaba 94”

Exjurado de Miss Universo estalla: anuncia que emprenderá acciones legales tras la coronación de Fátima Bosch. Foto: EFE / Omar Harfouch- IG

Victoria de Fátima Bosch desata caos: Harfouch amenaza con demanda para “hacer justicia” a resto de concursantes

Dua Lipa en Jamaica. Foto: AFP

Dua Lipa deslumbra e impone tendencia con diminuto bikini naranja en Brasil

[Publicidad]