Atizapán de Zaragoza, Méx.— Trabajadores del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Atizapán de Zaragoza (Sapasa), en coordinación con la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM), realizaron el reemplazo de un tramo de la tubería del Sistema Barrientos, luego de que una fractura a la altura de la colonia San Miguel Xochimanga provocó la inundación de al menos 30 viviendas.

Durante el domingo, los trabajadores continuaron la remoción de tierra para ubicar la fuga y retirar el tubo de 72 pulgadas que reventó. Una vez localizado, procedieron a desmontarlo y colocaron un nuevo tramo mediante trabajos de soldadura.

En tanto, personal de Sapasa, así como de Protección Civil y Bomberos continuaron apoyando a los vecinos afectados con la limpieza de sus hogares.

Fue entre las 4:30 y 5:00 horas del sábado 22 de noviembre cuando el tubo del sistema reventó, lo que ocasionó que el agua se desbordara hacia los hogares ubicados en las calles Cerrada de los Naranjos, San José y Sandía.

El agua entró con tal fuerza que los vecinos apenas tuvieron tiempo de mover algunas de sus pertenencias. “En menos de 20 minutos ya estábamos inundados”, narró Mauricio Bautista, uno de los habitantes afectados.

Mauricio dijo que los daños materiales fueron inevitables. “El auto está dañado; no lo hemos querido encender por la misma situación. Los muebles quedaron bajo el agua y tuvimos que sacarlos para que se secaran”.

El municipio envió camiones para recolectar escombros e inició el censo de casas afectadas.