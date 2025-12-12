Mientras el caso de la actual Miss Universo, Fátima Bosch y los vínculos de su entorno con contratos millonarios en Pemex levantan debates sobre opacidad, una ficción latinoamericana ya imaginaba a una reina de belleza atrapada en su propio laberinto de secretos.

Y aunque la serie Reel escape fue escrita mucho antes de que la tabasqueña se volviera tendencia, el eco es inevitable: el poder detrás de una corona, los intereses y la conversación pública que no se limita a pasarelas, sino que mira de frente a la política y al dinero.

“Nosotros ya lo habíamos escrito antes de que esto saliera a la luz… apenas se está destapando la puntita del iceberg”, admite el director Jorge Adrián Espíndola.

Lee también ¿Qué ver?: “Regreso al pueblo”, la serie turca que pone a prueba convicciones

“Que una miss tenga un pasado turbio o esté relacionada con parte de su familia en la delincuencia pues es bastante chistoso, ¿no? México mágico”, dice con humor.

La producción, disponible en la nueva plataforma Island Hub, arranca con la premisa de una exreina de belleza que viaja a México para una escapada de lujo y desaparece sin dejar rastro.

Pronto, desata una cadena de sospechas que desnuda una red de mentiras, lealtades rotas y un pasado del que nadie sale ileso

Lee también Lanzan primer tráiler de nueva serie de "Malcolm el de en medio" y causa furor en redes

Más que un misterio, la serie usa el brillo de las coronas y los flashes como puerta de entrada a un mundo donde la fama es frágil y la moral, negociable.

“Todos los personajes empiezan a escapar de su pasado, aunque tarde o temprano los va a alcanzar”, explica el también productor.

Y mientras en la vida real se analizan contratos, licitaciones y trayectorias en el sector energético, la ficción coloca a su Miss ante otro tipo de juicio: el de una sociedad que la desea, la consume y luego la desecha ante un nuevo rostro.

Lee también ¿Qué ver?: “The Beatles: antología”, un asomo a la época de oro de la banda

Filmada entre Acapulco, Ciudad de México y San Juan, Reel escape mezcla comedia y suspenso con un retrato cotidiano de la precariedad y la tentación del dinero fácil.

“Los temas son muy fuertes, desafortunadamente pasan en nuestra sociedad, pero el humor nace de las situaciones y del parecido con la realidad”, indica Espíndola.

El elenco está encabezado por Oxana Rivera en su primer protagónico, Jorge Luis Moreno y José Brocco, entre otros.